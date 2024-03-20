ЖКХ

Положение о правилах деятельности операторов по обращению с ТКО утвердили в Псковской области

Положение о правилах осуществления деятельности региональных операторов по обращению с ТКО и контроле за их исполнением утвердили в Псковской области, документ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

В документе отмечается, что статус регионального оператора юридическому лицу могут присвоить на срок не более 10 лет, однократно этот срок можно продлить на 5 лет без проведения конкурсного отбора.

Региональный государственный надзор за деятельностью регионального оператора по обращению с ТКО ведет комитет по региональному контролю и надзору Псковской области. В случае нарушений и неисполнения региональном оператором своих обязанностей уполномоченный орган вправе направить оператору уведомление о нарушении, передать материалы о выявленном нарушении в надзорные или правоохранительные органы или принять меры по лишению организации статуса регионального оператора.

Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.

16 января изменения в содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления, приняли депутаты Псковского областного Собрания.