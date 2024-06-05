ЖКХ

Новую скважину для котельной и системы водоснабжения бурят в Локне

Новую водяную скважину, от которой будут «питаться» котельная в поселке и система водоснабжения, бурят в Локне. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram

«Подготовка к новому отопительному сезону начинается, как только заканчивается текущий сезон. Вот и на данный момент активно ведутся работы по бурению новой водяной скважины, от которой будет "питаться" котельная в Локне, а также система водоснабжения. Эта необходимость уже давно назревала», - написал Иван Белугин.

Он отметил, что благодаря этим работам удастся «разгрузить» старую скважину, уменьшить количество аварийных ситуаций.

«Дорогостоящее проектирование и работы по бурению новой скважины стали реальными благодаря губернатору области Михаилу Ведерникову. На эти цели региональная власть помогла нашему бюджету более чем на 9 миллионов рублей», - отметил глава округа.