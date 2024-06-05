ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Управдом»: Кто отвечает за чистоту и порядок в подъезде и во дворе?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Управдом», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущий - руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев - расскажет, кто отвечает за чистоту и порядок в подъезде и во дворе, какова периодичность уборки и список работ.

Напомним, проект «Управдом» посвящен вопросам управления многоквартирными домами. Во всех секретах и тонкостях этой непростой темы прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.

Трансляция завершена.