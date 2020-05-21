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Интерактив: На «Электроне» рушат трибуны

04.07.2020 12:24|ПсковКомментариев: 1

На стадионе «Электрон» в Пскове рушат трибуны и вывозят кирпичи. Никого не предупреждали, ограждений никаких нет. А здесь куча народа: дети бегают, спортсмены занимаются, машины у всех стоят. 

Может, конечно, кто-то решил в частном порядке себе кирпичи на дачу безвозмездно приобрести. Хотелось бы каких-то комментариев. Что там вообще происходит? 

Наталья

Теги: #Электрон
Источник: Псковская Лента Новостей
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