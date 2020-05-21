Интерактив: На «Электроне» рушат трибуны

Полки псковских «Пятерочек» пополнили новинки от «Прасковьи Молочковой». ФОТО

В облздраве рассказали, псковичи какого возраста чаще заражались коронавирусом

Михаил Ефремов неожиданно заявил о своей невиновности в смертельном ДТП

387 человек с коронавирусом находятся в больницах Псковской области