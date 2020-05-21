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Интерактив: Кругом столько пустой земли, а власти понадобились наши земли
Видеоконференция заместителя главы администрации Пскова Валентины Зубовой, состоявшаяся на площадке Псковской Ленты Новостей, вызвала шквал возмущений собственников участков садоводств, расположенных вдоль улицы Линейной в Пскове.
Ни один из аргументов, приведенных ей, не соответствует действительности.
Во-первых, в генеральном плане 1973 года, на который она ссылается, нет зоны многоэтажной застройки, а во вторых она сама же сказала, что этот генплан действовал только до 1995 года. После этого года он уже не был актуален!
А вот в 2010 году они втихаря утвердили новый генплан. И она лукавит, что все председатели СНТ были извещены о предстоящем внесении в него изменений. То, что они напечатали в СМИ информацию, (газеты теперь мало кто читает) не отменяло их обязанности информировать письменно каждого председателя СНТ о предстоящем его утверждении, согласно действующему в 2010 году закону о садоводствах. Этого сделано не было! Ни один председатель не получал никакого извещения и приглашения на публичные слушания. Они прекрасно понимали, что им нужно было протащить генплан без проволочек, поэтому они обошли требования закона о садоводствах стороной! Иначе борьба за наши дачи началась бы уже тогда.
Следующее ее заявление, что участки выдавались для огородничества, а садоводы, якобы не имея права строить дома, их все же понастроили, а потом каким-то непонятным образом перевели свои дачи в садоводства, - это вообще бред! У каждого председателя есть документ, подтверждающий право пожизненного владения землей с целью использования разрешенного вида земли для ведения садоводства и возможностью строить дома для сезонного проживания. Если бы ее утверждение было верно, тогда бы нам никто не разрешил приватизировать участки и регистрировать дома.
Потом мы не знаем, что у них там наснимал их квадрокоптер, но утверждать, что участки используются не по назначению и что кругом одна только свалка - это неправда. Да, мы не отрицаем, что практически в каждом СНТ есть неиспользуемые участки, но их единицы. И делать выводы о всех садоводах по единичным случаям использования не по назначению нелогично. Практически на каждом используемом участке есть и огороды, и теплицы, и даже по 2-3 штуки! Поэтому ее слова не совпадают с реальностью. Люди живут и трудятся на благо своих семей на дачах. А для многих это еще и единственное жилье.
В своем выступлении Зубова упомянула о добросовестных садоводах, которые смогли переоформить свои дома в жилые и зарегистрироваться в них. Тогда закономерен вопрос: почему теперь наложен запрет на строительство и регистрацию? У всех садоводов, кто подавал уведомление на строительство, есть немотивированный отказ. А что изменилось с 2010 года? Генплан тот же, картинка та же, а всем - отказ! А по новому закону о садоводствах мы имеем право это делать, но нам не дают! Мы есть, но нас по факту нет! Почему согласно новому закона о садоводствах, СНТ «Промежицы» перевели в ИЖС, а мы не подходим? Двойные стандарты? Этого грубейшего нарушения не увидела даже прокуратура, куда мы тоже отправили запрос.
Теперь о риэлторах… Да продавали некоторые садоводы свои дачи и в объявлении писали, что можно строить дома, но никто не писал, что это земли ИЖС. Никакие риэлторы вообще не имеют к этому никакого отношения.
Мы давно пытаемся выйти на связь с администрацией, но нас никто не хочет слушать!
Нас смущает то, что кругом столько пустой земли, а им понадобились именно наши земли.
Мы будем стоять до конца, так решили все СНТ, администрация в курсе.
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Интерактив: Кругом столько пустой земли, а власти понадобились наши земли
Видеоконференция заместителя главы администрации Пскова Валентины Зубовой, состоявшаяся на площадке Псковской Ленты Новостей, вызвала шквал возмущений собственников участков садоводств, расположенных вдоль улицы Линейной в Пскове.
Ни один из аргументов, приведенных ей, не соответствует действительности.
Во-первых, в генеральном плане 1973 года, на который она ссылается, нет зоны многоэтажной застройки, а во вторых она сама же сказала, что этот генплан действовал только до 1995 года. После этого года он уже не был актуален!
А вот в 2010 году они втихаря утвердили новый генплан. И она лукавит, что все председатели СНТ были извещены о предстоящем внесении в него изменений. То, что они напечатали в СМИ информацию, (газеты теперь мало кто читает) не отменяло их обязанности информировать письменно каждого председателя СНТ о предстоящем его утверждении, согласно действующему в 2010 году закону о садоводствах. Этого сделано не было! Ни один председатель не получал никакого извещения и приглашения на публичные слушания. Они прекрасно понимали, что им нужно было протащить генплан без проволочек, поэтому они обошли требования закона о садоводствах стороной! Иначе борьба за наши дачи началась бы уже тогда.
Следующее ее заявление, что участки выдавались для огородничества, а садоводы, якобы не имея права строить дома, их все же понастроили, а потом каким-то непонятным образом перевели свои дачи в садоводства, - это вообще бред! У каждого председателя есть документ, подтверждающий право пожизненного владения землей с целью использования разрешенного вида земли для ведения садоводства и возможностью строить дома для сезонного проживания. Если бы ее утверждение было верно, тогда бы нам никто не разрешил приватизировать участки и регистрировать дома.
Потом мы не знаем, что у них там наснимал их квадрокоптер, но утверждать, что участки используются не по назначению и что кругом одна только свалка - это неправда. Да, мы не отрицаем, что практически в каждом СНТ есть неиспользуемые участки, но их единицы. И делать выводы о всех садоводах по единичным случаям использования не по назначению нелогично. Практически на каждом используемом участке есть и огороды, и теплицы, и даже по 2-3 штуки! Поэтому ее слова не совпадают с реальностью. Люди живут и трудятся на благо своих семей на дачах. А для многих это еще и единственное жилье.
В своем выступлении Зубова упомянула о добросовестных садоводах, которые смогли переоформить свои дома в жилые и зарегистрироваться в них. Тогда закономерен вопрос: почему теперь наложен запрет на строительство и регистрацию? У всех садоводов, кто подавал уведомление на строительство, есть немотивированный отказ. А что изменилось с 2010 года? Генплан тот же, картинка та же, а всем - отказ! А по новому закону о садоводствах мы имеем право это делать, но нам не дают! Мы есть, но нас по факту нет! Почему согласно новому закона о садоводствах, СНТ «Промежицы» перевели в ИЖС, а мы не подходим? Двойные стандарты? Этого грубейшего нарушения не увидела даже прокуратура, куда мы тоже отправили запрос.
Теперь о риэлторах… Да продавали некоторые садоводы свои дачи и в объявлении писали, что можно строить дома, но никто не писал, что это земли ИЖС. Никакие риэлторы вообще не имеют к этому никакого отношения.
Мы давно пытаемся выйти на связь с администрацией, но нас никто не хочет слушать!
Нас смущает то, что кругом столько пустой земли, а им понадобились именно наши земли.
Мы будем стоять до конца, так решили все СНТ, администрация в курсе.
От имени председателей девяти СНТ