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Пушкиногорский район остается самым чистым от коронавируса в Псковской области

Минимальное число заболевших коронавирусом в Пушкиногорском районе фиксируется на протяжении последних дней. Свежие данные по состоянию на 9 августа Псковская Лента Новостей выяснила в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. На сегодняшний день наименее подвержены заболеванию жители Пушкиногорского, Локнянского и Пустошкинского района.

Штаб приводит полную статистику распространения заболевания по районам.

Псков – 1233

Великие Луки – 787

Бежаницкий район - 52

Великолукский район – 183

Гдовский район – 81

Дедовичский район – 55

Дновский район - 105

Красногородский район – 36

Куньинский район –39

Локнянский район - 13

Невельский район - 140

Новоржевский район – 22

Новосокольнический район - 79

Опочецкий район – 42

Островский район – 282

Палкинский район - 49

Печорский район – 44

Плюсский район – 99

Порховский район - 146

Псковский район – 324

Пустошкинский район – 21

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 22

Себежский район – 28

Струго-Красненский район – 45

Усвятский район – 23

На сегодняшний день в Псковской области подтверждено 3961 случай заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, за сутки добавилось 33 новых заболевших. Выздоровело за сутки 15 человек, всего количество излечившихся достигло отметки в 2850 человек. Умерших по-прежнему 57 человек. Исследований к этому дню проведено 69205 (плюс 332 за минувшие сутки).