Пушкиногорский район остается самым чистым от коронавируса в Псковской области

Минимальное число заболевших коронавирусом в Пушкиногорском районе фиксируется на протяжении последних дней. Свежие данные по состоянию на 9 августа Псковская Лента Новостей выяснила в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. На сегодняшний день наименее подвержены заболеванию жители Пушкиногорского, Локнянского и Пустошкинского района.
Штаб приводит полную статистику распространения заболевания по районам.
Псков – 1233
Великие Луки – 787
Бежаницкий район - 52
Великолукский район – 183
Гдовский район – 81
Дедовичский район – 55
Дновский район - 105
Красногородский район – 36
Куньинский район –39
Локнянский район - 13
Невельский район - 140
Новоржевский район – 22
Новосокольнический район - 79
Опочецкий район – 42
Островский район – 282
Палкинский район - 49
Печорский район – 44
Плюсский район – 99
Порховский район - 146
Псковский район – 324
Пустошкинский район – 21
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 22
Себежский район – 28
Струго-Красненский район – 45
Усвятский район – 23
На сегодняшний день в Псковской области подтверждено 3961 случай заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, за сутки добавилось 33 новых заболевших. Выздоровело за сутки 15 человек, всего количество излечившихся достигло отметки в 2850 человек. Умерших по-прежнему 57 человек. Исследований к этому дню проведено 69205 (плюс 332 за минувшие сутки).