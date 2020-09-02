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В Великих Луках прошли праздничные мероприятия в рамках Дня матери

По инициативе секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Александра Козловского в Великих Луках активисты волонтерского штаба партии поздравили с Днем матери сотрудниц Псковской областной инфекционной больницы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», сотрудницам великолукского ковид-центра подарили цветы и сладости.

«Вы находитесь на передовой в борьбе с коронавирусом. Желаю вам успехов в вашей сложной и ответственной работе. Самое главное - будьте здоровы», - пожелала руководитель местного отделения общественной приемной партии Лиана Кулаченкова руководителю больницы Наталье Дорожкиной.

Медицинские работники выразили искреннюю благодарность за заботу и внимание.

Кроме того, в преддверии Дня матери активисты великолукского отделения партии поздравили с праздником педагогов центра специального образования №3.

Педагоги центра являются для воспитанников вторыми мамами. Они не только обучают детей, но и искренне о них заботятся: дают советы, поддерживают и направляют. Все это происходит в тесном взаимодействии с родителями, которые также могут обратиться к педагогам по любым вопросам. Как пояснила активистка партии Елена Ковалева, важно уделять внимание педагогам, не забывая, что они играют важную роль в становлении личности ребят, с которыми занимаются. Поэтому в преддверии Дня матери было решено порадовать женщин подарками — самодельными сладостями, которые испекла для них активистка. Такое внимание очень важно для педагогов, отметила директор центра Татьяна Самарина. По ее словам, это воодушевляет и мотивирует педагогов на работу.