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Навальный числится в розыске в России с конца прошлого года

14.01.2021 08:26|ПсковКомментариев: 0

Политик Алексей Навальный официально числится в России в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года, когда было подписано постановление об объявлении в розыск, пишет «Российская газета» со ссылкой на текст документа.

При этом отмечается, что разыскные мероприятия в отношении Навального начаты еще 27 ноября прошлого года. Причиной для этого, по сообщению газеты, стало «злостное уклонение с его стороны от контроля со стороны уголовно-исполнительной инспекции».

В публикации говорится, что Навальный «перестал отмечаться в инспекции, хотя обязан это регулярно делать, поскольку является условно осужденным».

«По данным ФСИН, Навальный уведомил инспекторов только один раз - 23 ноября прошлого года, когда сообщил, что находится на реабилитации в Германии, при этом даже дату возвращения в Россию назвать не смог», - пишет «Российская газета».

28 декабря ФСИН обвинила политика в уклонении от обязательного контроля в рамках условного срока по делу «Ив Роше». В ведомстве сослались на публикацию в медицинском журнале Lancet, где говорится, что политика после отравления выписали из больницы 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни». ФСИН делает вывод, что Навальный выздоровел и его неявку для контроля можно расценить как уклонение условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Источник: Псковская Лента Новостей
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