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Новые случаи COVID-19 выявлены в Пскове, Великих Луках и 18 районах области

До 10 730 увеличилось число заболевших коронавирусом в Пскове, до 5 401 — в Великих Луках. Прирост за сутки составил 26 и 3 соответственно, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор области Михаил Ведерников.

Также случаи COVID-19 за прошедшие сутки зафиксированы в Псковском (+13, 2513), Бежаницком (+10, 267), Островском (+9, 1425), Порховском (+8, 933), Опочецком (+7, 793), Новосокольническом (+7, 742) и Дедовичском (+6, 533) районах.

По четыре новых случая коронавируса выявлено в Невельском (всего — 1209), Гдовском (360), Пустошкинском (238) и Локнянском (205) районах; по два — в Печорском (568), Палкинском (325) и Пушкиногорском районах (232); по одному — в Себежском (384), Дновском (279), Стругокрасненском (275) и Пыталовском (214) районах.

Всего в Псковской области проведено 248 тысяч 777 тестов на коронавирус (+616 за минувшие сутки). Подтвердились 29 тысяч 608 случаев заболевания (+115). Выздоровели 17 тысяч 638 человек (+168), умерли 132 пациента (+1).