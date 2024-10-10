Новости

Скончался автор закона об общественном контроле Валерий Борщев

Политик, правозащитник, автор закона об общественном контроле Валерий Борщев умер на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила член СПЧ, журналист Ева Меркачева своем Telegram-канале.

Фото: Wikipedia

«Ушел дома, в больнице быть он не хотел. Из его комнаты сделали хосписную палату. Он долго боролся с мучительной болезнью.

Последний год не вставал, но был активен. Звонил. Пытался помочь разным людям, попавшим в беду», — написала Ева Меркачева.

Валерий Борщев был известен как принципиальный и независимый политик. На протяжении многих лет он являлся членом фракции «Яблоко» в Государственной Думе, а также сформировал законопроект об общественном контроле, благодаря которому был введен институт общественных наблюдательных комиссий за соблюдением прав человека в СИЗО и тюрьмах.

«Не все во власти его, мягко скажем, любили за его политические взгляды. Но он был таким, каким был. Свободолюбивым. И он, будучи депутатом госдумы, действительно сделал все, чтобы появился закон об общественном контроле», — подчеркнула журналист.