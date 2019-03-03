Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для слякоти
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Телефон прямого эфира 56-73-72
Минпромторг отжигает
Скандалы, интриги, расследования
Мариинка: впервые в Пскове
Есть билет на балет!
 
 
 
 
 
 
Самое популярное 03.03.2019 14:08187 В Пскове состоялся митинг против строительства завода «Титан-Полимер» 03.03.2019 18:4730 В Псковском районе машина провалилась под лед, есть погибший 04.03.2019 10:269 «Это свинство, а не уборка»: Иван Цецерский проехал по улицам Пскова 04.03.2019 19:214 Змею нашел житель островской деревни в газовой плите. ФОТО 04.03.2019 09:003 Скандалы, интриги, расследования
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

В новом доме на Гдовской, 25 в Пскове распродаются последние квартиры

05.03.2019 17:47|ПсковКомментариев: 0

В новом доме на улице Гдовская, 25 в Пскове распродаются последние квартиры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в группе компаний «ЛУГ», это единственная в городе малоквартирная новостройка с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире. Еще одно преимущество дома - он полностью построен из высококлассного кирпича.

Квартир в доме мало, а доступных к продаже - тем более. Звоните по телефону 793-793.

Напомним, в одноподъездном 5-этажном доме будет всего 40 квартир, планировка каждой из них продумана до мелочей. Новостройка расположена в спокойном и одновременно развитом районе Пскова со сложившейся и при этом постоянно развивающейся инфраструктурой.

Теги: #недвижимость #новостройки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Как вы относитесь к реформе обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области?
В опросе приняло участие 1093 человека
05.03.2019, 18:450 Дорогу до Дворца в Псковском районе отремонтируют за 16,7 млн рублей 05.03.2019, 18:250 Американская певица Кристина Агилера даст первый концерт в Петербурге 05.03.2019, 18:130 «Псковпассажиравтотранс» дал расписание движения автобусов, действующее с 7 по 10 марта 05.03.2019, 18:100 Минздрав предлагает штрафовать власти регионов за некачественную медпомощь
05.03.2019, 18:060 После аварии на улице Владимирской в Пскове подачу газа восстановят только 6 марта 05.03.2019, 18:010 6 марта в Псковской области ожидается снег и порывистый ветер 05.03.2019, 17:560 Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Козака, посвященном мерам поддержки промышленности 05.03.2019, 17:480 Фирменные магазины «Деревня Соловьи»: Блины - есть!
05.03.2019, 17:470 В новом доме на Гдовской, 25 в Пскове распродаются последние квартиры 05.03.2019, 17:420 8 марта: от борьбы через труд к любви 05.03.2019, 17:320 Google обнаружил, что платил мужчинам меньше, чем женщинам на одинаковой должности 05.03.2019, 17:221 Губернатор приемным семьям: Вы даете то, что должно быть в жизни каждого ребенка - любовь и заботу
05.03.2019, 17:140 МЧС: С 8 марта выход на лед Псковского, Теплого и Чудского озер - запрещен 05.03.2019, 17:131 Фотофакт: Кованая отделка ворот Покровской башни оказалась резиновой 05.03.2019, 17:001 Администрация Псковского района готовит ремонт дороги от базы «Псковэнерго» до улицы Крестки 05.03.2019, 16:590 В Псковской области полицейские нашли похитителей мешков с заменителем молока, алюминиевого провода и мобильника
05.03.2019, 16:590 В ПсковГУ руководители крупнейших телекоммуникационных компаний рассказали о человеческом ресурсе в эпоху BigData 05.03.2019, 16:540 Александр Голышев назвал очень значимым событием открытие экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» 05.03.2019, 16:500 Во время земляных работ поврежден газопровод в Пскове на Владимирской 05.03.2019, 16:450 Возбуждено дело о незаконном ввозе в Псковскую область медтехники стоимостью более 1,5 млн рублей
05.03.2019, 16:340 «Дневной дозор»: Общественная дискуссия вокруг строительства завода «Титан-Полимер» 05.03.2019, 16:240 Совершенно новая по дизайну экспозиция «Культура и искусство древнего Пскова» открылась в музее-заповеднике 05.03.2019, 16:200 Увидеть Москву, услышать хор Сретенского монастыря и не потратить ни копейки: рассказываем о проекте «Столица моего Отечества» 05.03.2019, 16:162 В Псковском перинатальном центре в процессе эксплуатации вскрылись некоторые проблемы
05.03.2019, 16:020 Четыре фракции Псковского областного Собрания потребовали вынести на парламентский час вопрос о строительстве завода «Титан-Полимер»  05.03.2019, 15:530 Сенаторы предложили вернуть вытрезвители и сделать их платными 05.03.2019, 15:510 «Дом Советов» с Александром Котовым. ВИДЕО 05.03.2019, 15:490 Александр Котов: В отношении реализации мусорной реформы люди справедливо возмущаются
05.03.2019, 15:460 Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ и выступит на Съезде транспортников России 05.03.2019, 15:430 В ПФР разъяснили, кто имеет право на выплаты из маткапитала 05.03.2019, 15:387 Гендиректор «Титан-Полимера» рассказал о практической пользе строительства завода 05.03.2019, 15:310 Ученики псковской школы увидели спектакль о подростках
05.03.2019, 15:311 Льготные категории будут установлены и для коммунальной услуги по вывозу ТКО - Александр Котов 05.03.2019, 15:240 Назначено предварительное голосование «Единой России» по довыборам в Собрание депутатов Соснового Бора 05.03.2019, 15:140 В Невеле осужен гражданин Грузии, пытавшийся пересечь границу ради любимой 05.03.2019, 15:100 В Псковском перинатальном центре планируют проводить экскурсии и сделать кафе
05.03.2019, 15:020 Сто мини-площадок для воркаута установят в Псковской области в 2019 году 05.03.2019, 14:521 Управление Росгвардии проведет прием граждан в Печорах 05.03.2019, 14:500 В Пскове пройдут региональные юношеские военно-патриотические чтения, посвященные подвигу 6-ой роты 05.03.2019, 14:390 В Красногородске из сарая совершена кража мопеда
05.03.2019, 14:290 10 марта в парке отдыха поселка Бежаницы состоятся масленичные гуляния 05.03.2019, 14:2816 Александр Котов: Строительство «Титан-Полимера» должно проходить под контролем федеральных надзорных органов 05.03.2019, 14:172 Полотна Архипа Куинджи из собрания Псковского музея вернулись из Третьяковской галереи 05.03.2019, 14:130 Руководитель «Псковавтодора» доложил губернатору о готовности к новому дорожному сезону
05.03.2019, 14:120 Александр Котов призвал не идеализировать выборную модель по избранию мэра 05.03.2019, 14:040 Областная библиотека приглашает на программу, посвященную Иннокентию Анненскому 05.03.2019, 13:560 Субсидии, выделяемые городу Пскову из федерального бюджета, планируется проводить через Федеральное казначейство 05.03.2019, 13:516 Мы пришли сюда надолго и не можем предложить жителям какую-то ущербную технологию - гендиректор завода «Титан-Полимер»
05.03.2019, 13:480 Эстонские власти возместят согражданам стоимость визового сбора при посещении российского приграничья 05.03.2019, 13:450 В центральной городской библиотеке Пскова представят уникальное издание «Скатерть – самобранка: Кулинарные традиции Псковщины» 05.03.2019, 13:430 Квартиру-студию в Пскове можно приобрести менее, чем за 1 млн рублей 05.03.2019, 13:420 Проект «Помощь рядом» оказывает психологическую помощь людям, столкнувшимся с онкозаболеванием
05.03.2019, 13:414 На новом «Титан-Полимере» не будет трубы для выброса отходов, заявил эксперт в области полимеров 05.03.2019, 13:360 Партпроект «Локомотивы роста» внес предложения по решению кадровой проблемы в Псковской области 05.03.2019, 13:241 В Пскове при пособничестве сотрудника таможни злоумышленники провезли фуру сигарет на 48 млн рублей 05.03.2019, 13:136 Гендиректор завода «Титан-Полимер»: С точки зрения экологии завод абсолютно безопасен
05.03.2019, 13:100 На ж/д путях в Новосокольническом районе не соблюдаются нормы технических требований по их содержанию 05.03.2019, 13:082 Украсить флагами Псковской области административные здания в районах призвал губернатор 05.03.2019, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 05.03.2019, 12:590 Суздальский фестиваль анимационного кино пройдет в Пскове
05.03.2019, 12:592 Главврач Псковского перинатального центра: Доула сможет работать у нас на родах, если к нам трудоустроится 05.03.2019, 12:550 Кафе «Вкус и Цвет» дает скидку 50%  на бургеры 05.03.2019, 12:550 Специалисты «Псковэнерго» помогли оперативно восстановить электроснабжение на Завеличье в Пскове 05.03.2019, 12:520 Михаил Ведерников: Работу Совета глав муниципальных образований Псковской области нужно перестроить под новые задачи
05.03.2019, 12:460 7 марта клиентские службы псковского ПФР работают в сокращенном режиме 05.03.2019, 12:440 Специалисты инспекции труда псковского облсовпрофа помогли сохранить льготы работникам медсанчасти УВД 05.03.2019, 12:441 На пересечении улиц Розы Люксембург и Петровской произошло ДТП 05.03.2019, 12:431 20 лет тюрьмы грозит псковичу, убившему двух женщин
05.03.2019, 12:390 У великолучанина украли телефон из кармана куртки 05.03.2019, 12:360 Корнилиевские православные образовательные чтения пройдут в Печорах 6 марта в новом формате 05.03.2019, 12:350 Яблоки неустановленного происхождения, ввезенные на территорию Псковской области объездным путем, уничтожены 05.03.2019, 12:321 Интерактив: в Гдовском районе растет свалка отходов
05.03.2019, 12:300 Александр Котов: Совет глав муниципальных образований Псковской области обладает широким потенциалом 05.03.2019, 12:240 Псковичка заняла призовое место на чемпионате по пауэрлифтингу лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 05.03.2019, 12:210 Псковскому перинатальному центру требуются неонатологи и реаниматологи 05.03.2019, 12:180 Финансовая задолженность Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» по итогам 2018 года выросла на 44%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.