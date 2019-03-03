Недвижимость

В новом доме на Гдовской, 25 в Пскове распродаются последние квартиры

В новом доме на улице Гдовская, 25 в Пскове распродаются последние квартиры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в группе компаний «ЛУГ», это единственная в городе малоквартирная новостройка с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире. Еще одно преимущество дома - он полностью построен из высококлассного кирпича.

Квартир в доме мало, а доступных к продаже - тем более. Звоните по телефону 793-793.

Напомним, в одноподъездном 5-этажном доме будет всего 40 квартир, планировка каждой из них продумана до мелочей. Новостройка расположена в спокойном и одновременно развитом районе Пскова со сложившейся и при этом постоянно развивающейся инфраструктурой.