Недвижимость

Закон, позволяющий россиянам оформить излишки используемой земли, подписал Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам оформить излишки используемой земли. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Закон вносит изменения в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости» и упрощает проведение комплексных кадастровых работ. Он, в частности, устанавливает, что, если во время проведения комплексных кадастровых работ выясняется, что гражданин использует большую площадь, чем по документам, он сможет оформить эти излишки земли. Закон также регламентирует выполнение комплексных кадастровых работ в зависимости от особенностей расположения на земельных участках различных объектов: улиц, скверов, многоквартирных домов, садоводческих и огороднических хозяйств, линейных объектов, лесов и т. д.

В пресс-службе Росреестра сообщили ранее, что с момента начала выполнения комплексных кадастровых работ в 2017 году площадь земельных участков, учтенных в реестре недвижимости увеличилась на 20%. В ведомстве отмечали, что проведение комплексных кадастровых работ позволит сократить число земельных споров, защитить права собственников и повысить эффективность управления территориями.

Как сообщалось, законопроект был разработан по инициативе Минэкономразвития на основе анализа кадастровых работ в 2017-2018 годах на территории 16 регионов.