Недвижимость

Помещение в Доме Софьи Перовской планируется продать по сниженной цене

Депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в условия приватизации муниципального имущества в первом квартале 2020 года. В отношении двух объектов - помещений на улице Шелгунова, 7 и Советской, 42 (Дом Софьи Перовской) - снижена стоимость, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Статьей 12 федерального закона № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» установлено ограничение срока действия рыночной стоимости государственного или муниципального имущества, используемой для установления начальной цены подлежащего приватизации имущества: со дня составления отчета об оценке объекта до дня размещения информационного сообщения о продаже в интернете не должно пройти более шести месяцев.

Оценка двух указанных объектов была произведена более шести месяцев назад, 20 декабря 2019 года, однако объявленные в 2020 году по два раза торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в них.

Для организации повторной продажи была произведена переоценка данных объектов. Оценщик - ЗАО «Консалт Оценка». Стоимость объекта на Шелгунова, 7 снижена с 462 500 до 430 500 рублей, на Советской, 42 - с 323 450 до 308 800 рублей.

Снижение рыночной стоимости объектов обусловлено тем, что при определении стоимости объектов оценки сравнительным подходом оценщик использовал новые, более близкие по характеристикам аналоги; при определении стоимости объектов оценки доходным подходом оценщик учитывал то обстоятельство, что эти объекты длительное время не используются, поэтому их состояние постоянно ухудшается, а затраты, необходимые на ремонт этих объектов, увеличиваются.

Добавим, что помещение в подвале Дома Софьи Перовской ранее включалось в прогнозные планы (программы) приватизации муниципального имущества города Пскова, но не было продано (до 2020 года конкурсы не состоялись 8 раз).

Также депутаты утвердили условия приватизации муниципального имущества в третьем квартале 2020 года.