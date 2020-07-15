Недвижимость

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Владельцы квартир в новых домах рискуют платить за отопление больше на 15-30%, чем остальные. Это может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий, которое подразумевает упрощение многих регламентов и требований.

Документ призван снизить стоимость строительства на 10-15%, пишет газета «Известия». Упрощение правил может сподвигнуть застройщиков использовать менее дорогие стройматериалы, архитектурные и инженерные решения, сохраняющие энергию, отметил советник аппарата комитета Госдумы по энергетике Александр Фадеев.

«В результате расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов», - подчеркнул он.

Минэнерго не согласовало проект постановления Минстроя. В документе говорится, что ведомство обеспокоено примитивизацией регулирования, сокращением требований и отказом от первоочередных правил энергетической эффективности.

Минстрой разработал проект взамен постановления правительства №18 о правилах установления требований к энергоэффективности зданий (от 25 января 2011 года). Его в рамках регуляторной гильотины предлагается признать утратившим силу.