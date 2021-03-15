Недвижимость

Ипотечный кредитный портфель в Псковской области за год вырос на 20,3%

Общий объем ипотечной задолженности жителей Псковской области перед банками за прошлый год вырос на 20,3% (или на 4,4 млрд рублей) и составил 26,3 млрд рублей на 1 января. В 2019 году он увеличился на 11,5%, до 21,8 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Всего за 2020 год региональные заемщики получили ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 12,3 млрд рублей, что на 46,2% больше, чем в 2019 году. При этом количество выданных кредитов выросло на 36,4% по сравнению с 2019 годом, до 6,4 тысяч единиц.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам на жилье в Псковской области за 2020 год снизилась с 8,8% до 7,1%. Средняя сумма ипотеки выросла за год до 1,9 млн рублей.

Основные драйверы роста ипотечного кредитования в Псковской области – программы льготной ипотеки и общее уменьшение процентных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России.

«В регионе активно развивается жилищное строительство. Благодаря переходу к проектному финансированию покупка недвижимости в строящихся объектах становится безопасней и проще для граждан — деньги дольщиков защищены на счетах эскроу», - отметил заместитель управляющего отделением Псков Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Иванов.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле ипотеки за минувший год снизилась на 0,1 п.п., до 0,7% на 1 января 2021 года.