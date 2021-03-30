Недвижимость

Дома с доступом для маломобильных граждан начнет строить «Псковжилстрой»

Многоквартирные дома с доступом для маломобильных групп населения начнет строить «Псковжилстрой» в 2021 году. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 30 марта рассказал генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

Отвечая на вопрос радиослушателя о строительстве домов с доступом для маломобильных граждан, он отметил: «Мы над этим работаем. У нас есть проект, который сейчас находится на экспертизе». Предусмотрены безбарьерные входы в дома, более широкие двери и санузлы. Сейчас проект должен получить разрешение.

«Раньше таких домов здесь не было. В проектном решении, когда писали, что дома не предусмотрены для проживания инвалидов, меня это всегда коробило, - рассказал Владислав Абрамов. - Мы сейчас все здоровы, а что будет через год непонятно. Мы будем потом искать себе квартиру в новых домах, где все предусматривается?».