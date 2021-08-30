Недвижимость

Кадастровых инженеров приглашают на рабочую встречу в Пскове

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области приглашает кадастровых инженеров принять участие в рабочей встрече, которая состоится 16 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росреестра.

Встреча пройдет в актовом зале на улице Металлистов, 17 в Пскове в 15.00. Кроме того, будет организована трансляция в режиме видео-конференц-связи посредством платформы ZOOM.

До 13 сентября желающих принять участие во встрече просят сообщить об этом, направив заявку по адресу электронной почты: analiz@r60.rosreestr.ru или по телефону: 8 (8112) 68-74-34. В заявку входят ФИО и адрес электронной почты кадастрового инженера.

На адрес электронной почты можно также прислать вопросы, касающиеся действующего законодательства РФ и практики его применения в учетно-регистрационной сфере.

Интернет-ссылку для участия в рабочей встрече управление направит по электронным адресам зарегистрировавшихся кадастровых инженеров.