Недвижимость

Жителям Псковской области перечислили условия для прописки на даче

Как прописаться на даче и стоит ли это делать, рассказали жителям Псковской области в региональном управлении Росреестра.

Власти разрешили регистрироваться по постоянному месту жительства в домах на садовых участках с 2019 года. До этого оформить прописку можно было только в доме на участке под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство. На даче регистрация допускалась, но только через суд.

Так, для регистрации на даче, дом должен:

- находиться на садовом участке (на участках для огородничества строить жилье и прописываться нельзя);

- быть зарегистрирован как жилой в едином государственном реестре недвижимости и иметь адрес;

- быть оформлен именно как жилой, если право собственности зарегистрировано после 1 января 2019 года, когда на садовых участках официально разрешили строительство жилых домов. Если же право собственности зарегистрировано до 1 января 2019 года, то в оформлении должно быть «жилое строение», которое с 2019 года автоматически считается жилым домом.

Однако в том случае, если право собственности регистрировали до этой даты, и назначение дома указали как «нежилое» (под этим не обязательно подразумевался сарай, так оформлялись и дома для сезонного проживания), то по новым законодательным нормам дача стала «садовым домом». Прописаться там нельзя. Если летний дом на самом деле капитальный, то его можно переоформить в жилой – закон это разрешает при выполнении ряда условий.

«Для признания дома жилым потребуется заказать техническую экспертизу, в результате которой установят, пригоден ли дом для постоянного проживания. Заказать техническую экспертизу можно в любой организации или ИП, которые занимаются инженерным обследованием объектов недвижимости. Главное условие – организация или ИП состоят в членах саморегулируемой организации по инженерным изысканиям», – прокомментировала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Морозова.

Есть основные требования для признания дома жилым:

- у дома есть все инженерные сети - водоснабжение, канализация, электричество, отопление,

- система отопления позволяет жить зимой, можно поддерживать в морозы температуру не меньше 18 градусов,

- надежные несущие конструкции и кровля,

- капитальный фундамент.

Кроме того, дом должен вписываться в действующие градостроительные нормы для индивидуальных жилых домов. То есть иметь высоту не более трех этажей (если нет каких-либо дополнительных местных ограничений) и не быть поделенным на квартиры. Если до этого дом оформили как садовый, то нужно решение органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится участок, о переводе дома в жилой.

Для этого потребуются документы:

- заявление о признании садового дома жилым, которое составляется самим заинтересованным лицом,

- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, ее можно заказать через многофункциональный центр или онлайн через портал,

- заключение о техническом состоянии объекта,

- нотариальное согласие всех собственников дома на перевод его в жилой.

Все эти документы относятся в многофункциональный центр или в сам муниципалитет. Принятие решения занимает до 45 календарных дней. По итогу работы изменения должны быть внесены в ЕГРН. Эта процедура может потребоваться тем, у кого нет собственного жилья, но есть хорошая дача. Кроме того, многие дачи по уровню удобств превосходят деревенские дома, где прописываться разрешалось без каких-либо ограничений, отметили в Росреестре.