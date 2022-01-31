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Группа ВТБ: Доход от новых ставок по депозитам покроет платеж по ипотеке

04.03.2022 14:05|ПсковКомментариев: 0

ВТБ напомнил клиентам о дополнительной выгоде от размещения средств на депозитах, ставки по которым существенно выросли на этой неделе в крупнейших банках. На фоне резкого роста доходности по ним заемщики с уже оформленной ипотекой могут сэкономить на ее обслуживании. По расчетам аналитиков, доходность по вкладам более 20% годовых компенсирует до трех ежемесячных платежей по кредиту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Клиенты, которые оформили ипотеку несколько лет назад, смогут существенно сэкономить на ежемесячных платежах. Согласно законодательству, никаких изменений в действующие договоры по жилищным кредитам вносить нельзя. Это значит, что процентная ставка остается неизменной. При этом ставки по сберегательным продуктам в крупнейших банках на этой неделе фактически удвоились. Например, ВТБ предлагает разместить вклады в рублях на 6 месяцев под 21% годовых, в долларах под 8%, в евро под 7%.

Это позволит ипотечным заемщикам разместить свободные средства на депозите под повышенный процент и получить возможность обслуживать свой кредит за счет процентного дохода. Так, если заемщик купил в 2020 году квартиру за 5 миллионов рублей с первым взносом 15%, по ставке 8% и на 18 лет, то его ежемесячный платеж составит примерно 37 тысяч рублей. Если клиент сейчас разместит на депозите 1 миллион рублей под 21%, то через полгода сможет заработать больше 100 тысяч рублей. Это позволит ему полностью покрыть почти три платежа по ипотеке.

При стоимости квартиры 10 миллионов рублей и тех же условиях по кредиту ежемесячный платеж составит около 74 тысяч рублей. Таким образом, за счет процентного дохода по вкладу заемщик сможет покрыть примерно треть ежемесячного расхода на ипотеку.

Ранее ВТБ также повысил до 21% базовую ставку по накопительному счету «Сейф», который позволяет гибко управлять сбережениями и получать доходность на уровне лучших ставок по депозитам. С момента запуска продукта в декабре клиенты ВТБ открыли порядка 400 тысяч таких счетов, в том числе 130 тысяч после повышения ставки 28 февраля. Для клиентов, у которых уже открыт накопительный счет «Сейф», ставка повысится автоматически.

Подробности можно узнать на сайте Банка ВТБ (ПАО).

Теги: #ипотека #кредит #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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