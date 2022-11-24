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Более 1000 нарушений земельного законодательства выявили в Псковской области

Более 1000 нарушений земельного законодательства выявили на территории Псковской области за 10 месяцев текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росреестра.

«За указанный период сотрудники управления провели 1320 контрольных (надзорных) мероприятий на земельных участках площадью 22,6 тысячи гектаров, выявлено 1020 нарушений обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации, объявлено 421 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», - сообщили в ведомстве.

С учётом введённого моратория на проведение проверок большая часть контрольных (надзорных) мероприятий осуществлялись без взаимодействия с контролируемым лицом, путём проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) и выездных обследований, отметили в Росреестре.

Объявление предостережения является профилактическим мероприятием, направленным на:

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

«В 2023 году плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении федерального государственного земельного контроля (надзора) в отношении граждан и юридических лиц планироваться не будут. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия будут организовываться при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации», - рассказала заместитель руководителя управления Анна Иванова.