Недвижимость

Понятие ранее учтённых объектов недвижимости разъяснили псковичам

Под ранее учтёнными объектами недвижимости считаются в том числе те, права на которые возникли до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», и которые признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Росреестре по Псковской области.

Органы местного самоуправления самостоятельно анализируют сведения о таких объектах в своих архивах, запрашивают информацию в налоговых органах, ПФР России, органах внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, у нотариусов и т. д. В случае выявления собственников ранее учтённых объектов муниципалитеты информируют их об этом заказным письмом и самостоятельно направляют в Росреестр заявления о внесении в ЕГРН соответствующих сведений.

Также закон предполагает возможность снятия с кадастрового учёта прекративших существование зданий и сооружений. Это осуществляется органами местного самоуправления на основании подготовленного акта осмотра такого объекта, без привлечения кадастрового инженера.

При этом правообладатель ранее учтённого объекта по желанию может сам обратиться в Росреестр с заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права. В этом случае ему нужно прийти в любой ближайший МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом, а также написать соответствующее заявление. Госпошлина за государственную регистрацию права гражданина, возникшего до 31 января 1998 права на объект недвижимости, не взимается.

Кроме того, органы местного самоуправления наделены полномочиями по представлению в Росреестр заявлений от имени граждан о государственном кадастровом учёте и (или) государственной регистрации ранее возникших прав. В данном случае необходимо обратиться в муниципалитет с соответствующим заявлением.

«Наличие сведений в ЕГРН о зарегистрированных правах обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов, убережет от мошеннических действий с их имуществом, позволит внести в ЕГРН контактные данные правообладателей (адресов электронной почты, почтового адреса)», - прокомментировала начальник отдела ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Елена Македонская.

Это позволит органу регистрации прав оперативно направить в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями земельных участков местоположения границ смежных земельных участков, что поможет избежать возникновения земельных споров, заметили в региональном Росреестре.