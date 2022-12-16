Недвижимость

В каких случаях обязательно требуется выписка из ЕГРН, объяснили псковичам

В каких случаях обязательно требуется выписка из ЕГРН, рассказали жителям Псковской области в региональном управлении Росреестра.

Из Реестра недвижимости можно получить самые различные сведения о недвижимости и правах собственности на неё, а также о сделках, которые были проведены по отношению к этой недвижимости.

Выписки могут понадобиться:

для проверки юридической чистоты предстоящих сделок;

для определения налоговых обязательств собственников;

уточнения технических характеристик;

для определения собственников объекта недвижимости.

«Сведения, содержащиеся в ЕГРН, за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом, являются общедоступными и предоставляются органом регистрации прав любому заинтересованному лицу. Выписка из ЕГРН является источником достоверной информации о каждом объекте, поставленном на кадастровый учет», – отметила эксперт кадастровой палаты по Псковской области Дарья Чернецова.

Она добавила, что объём и содержание полученной информации будет зависеть от запрошенного вида документа. Самые распространенные выписки об объектах недвижимости – это «Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» и «Выписка об объекте недвижимости», которая содержит наиболее полную информацию о недвижимости и зарегистрированных правах на нее.

Сведения о переходе прав на конкретный объект, содержатся в «Выписке о переходе прав на объект недвижимости», которая содержит данные о каждом из правообладателей в очередности согласно записям соответствующего раздела ЕГРН о регистрации перехода прав от одного лица к другому.

Сведения о зарегистрированных правах на определенную дату или период времени содержатся в «Выписке о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости». Узнать информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно в «Выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости».