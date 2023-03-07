Недвижимость

Более 12 млн квадратных метров земли для жилищного строительства выявили в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 13 марта, провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Росреестра Олесей Ребеко, чтобы обсудить итоги работы ведомства в прошлом году, а также наметить наиболее перспективные направления для совместной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Олеся Ребеко особое внимание обратила на работу по реализации федерального закона №518, который направлен на выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. На данный момент в ЕГРН внесены сведения более чем о 19,5 тысячи объектов. Сумма исчисленного к уплате земельного налога составила около 3 млн рублей. Таким образом, подчеркнула руководитель ведомства, план выполнен более чем на 100%. В числе лидеров — город Псков, Палкинский и Себежский районы. «Но далеко не все справились с поставленными задачами. Хотелось бы большей вовлеченности муниципалитетов. Основная проблема — непонимание руководством ситуации, что это возможности дополнительного финансирования для района. Объективных причин для невыполнения плана я не вижу», — заметила Олеся Ребеко.

Учитывая значимость данной работы, Михаил Ведерников поручил этот вопрос отдельно рассмотреть на совещании с главами муниципальных образований, что позволит районам обменяться опытом и улучшить показатели.

Участники рабочей встречи обсудили и работу сервиса «Земля для стройки», который создан для вовлечения в оборот участков для жилищного строительства. Олеся Ребеко доложила, что на сегодняшний день уже более 12 млн квадратных метров выявлено, сведения о таких участках размещены на публичной кадастровой карте. Вовлечено в оборот около 500 тысячи квадратных метров земельных участков, где уже завершено строительство объектов. Руководитель ведомства представила губернатору еще один проект «Земля для туризма», в рамках которого на публичной кадастровой карте будут размещаться земельные участки, подходящие для ведения туристкой деятельности.

Речь зашла и о проведении комплексных кадастровых работ, на которые в прошлом году было направлено более 1 млн рублей из муниципальных и регионального бюджетов. Это позволило провести масштабные работы в Псковском и Невельском районах. Образовано два земельных участка, уточнено местоположение границ 940 земельных участков и почти 1 тысячу объектов капитального строительства, исправлены реестровые ошибки. Комплексные кадастровые работы будут продолжены и в этом году.

Кроме того, участники встречи обсудили работу по уточнению границ населенных пунктов, территориальных зон, между муниципальными образованиями и соседними субъектами РФ.

В правительстве напомнили, что 2023 год — юбилейный для Росреестра. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии отметит свое 15-летие. Кроме того, 25 лет исполнилось системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В конце этого года 25 лет исполнится и региональному ведомству. За четверть века развития системы государственной регистрации недвижимости в Псковской области зарегистрировано более 3 млн прав, сделок, ограничений (обременений) прав, учтено свыше 1 млн объектов недвижимости.

Губернатор Михаил Ведерников поблагодарил руководителя и сотрудников псковского Росреестра за профессиональную работу.