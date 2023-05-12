Недвижимость

Порядка 10 аварийных домов в Пскове ждут новой программы по расселению

Порядка 10 аварийных домов в Пскове ждут новой федеральной программы по расселению. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Виталий Сухинский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Виталий Сухинский напомнил, что сейчас в Пскове возводят дом на 198 квартир, куда въедут жители 50 аварийных домов. При этом после 2017 года в Пскове признали аварийными еще порядка 10 зданий, однако финансирования на строительство домов для их расселения пока нет.

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«С 2017 года тоже порядка 9-10 домов есть, есть и большие многоквартирные дома, и обычные, небольшие — это район Лепеши, Железнодорожная. Поэтому мы надеемся, что будет новая программа. Сейчас эта завершается, а потом будем участвовать обязательно, подавать заявки», - поделился планами Виталий Сухинский.

Отметим, новую федеральную программу по расслению аварийного жилья пока не анонсировали. По действующей сейчас программе расселяются здания, признанные аварийными до января 2017 года.