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Недвижимость

Малоимущих из аварийки могут переселить в съемное жилье

13.09.2023 08:21|ПсковКомментариев: 0

Малоимущим людям, чье единственное жилье стало непригодно для проживания, будут вне очереди предоставлять квартиры по договору соцнайма. Соответствующий законопроект Минстроя поддержал кабмин.

Соцнайм — это арендное жилье от государства по низкой цене — порядка 20 рублей за квадратный метр. «Положения законопроекта позволят в полной мере обеспечить системное решение вопроса об условиях и порядке удовлетворения жилищных потребностей граждан, которые признаны малоимущими», — говорится в пояснительной записке, пишут «Известия».

Как отмечается, исключение составят жильцы домов, земельные участки из-под которых изъяты для государственных или муниципальных нужд. Если территория, например, изымается под строительство дорог или под комплексное развитие территорий, то переселенцам предоставляют новое равноценное жилье, уточнила «Известиям» член Общественного совета при Минстрое, президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

«Суть законопроекта в том, чтобы помочь гражданам, оказавшимся сразу в двух сложных жизненных ситуациях: семья признана малоимущей, а единственное жилье аварийным», — сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

По его словам, для этих целей государство без очереди будет давать гражданам новое жилье по договору социального найма. Тогда людям не придется ждать, когда весь дом будет расселен.

Теги: #жилье
Источник: Псковская Лента Новостей
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