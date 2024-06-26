Недвижимость

Новые условия «семейной ипотеки» разъяснили в ВТБ

Госпрограмма «семейная ипотека», позволяющая взять жилищный кредит по ставке гораздо ниже рыночной, вновь доступна российским семьям. Но уже на других условиях. Подача документов доступна россиянам, воспитывающим одного ребёнка в возрасте до 6 лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида, сообщили Псковской Ленте Новостей в ВТБ.

В банке пояснили, что по новым условиям государственной программы все три категории заемщиков могут получить «семейную ипотеку» на покупку частного дома от застройщика в любом регионе страны. Семьям с одним ребенком до 6 лет включительно и ребенком-инвалидом также доступна покупка квартиры в новостройке по всей территории России и рефинансирование ранее оформленной ипотеки. Заемщики с двумя несовершеннолетними детьми могут купить такие объекты только в городах с численностью не более 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) и отдельных регионах, определяемых правительством. В ближайшее время в банке можно будет получить льготный кредит на ИЖС по договору подряда с использованием счета эскроу.

«В последний год "семейная" ипотека в принципе была самой популярной льготной программой в России. Но в июне мы ощутили буквально взрывной спрос заемщиков - из-за завершения "старых" условий программы многие клиенты с детьми решили активизироваться с покупкой жилья. Особенно "горячо" было в последнюю неделю июня», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.