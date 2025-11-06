Недвижимость

Суд в Новосокольниках назначил штраф за незаконную закупку квартир для расселения жилья

Новосокольнический районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении председателя комитета по градостроительству и ЖКХ администрации Новосокольнического района, обвиняемой в совершении служебного подлога, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Яндекс. Карты

Суд установил, что, действуя из личной заинтересованности, обвиняемая изготовила и подписала разрешение на ввод в эксплуатацию здания, расположенного по адресу: улица Матросова, дом 11, несмотря на то что строительство еще не было завершено. Это позволило зарегистрировать право собственности на 52 квартиры в данном доме.

Действия председателя комитета привели к тому, что 37 квартир были незаконно приобретены в муниципальную собственность для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда.

В ходе судебного заседания гражданка Шмаркова полностью признала свою вину и подтвердила все обстоятельства совершенного преступления.

Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 292 УК РФ, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.