Политика

«Дом Советов» с Александром Котовым. ВИДЕО

Сегодня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) очередной выпуск программы «Дом Советов». Гостем студии был председатель Псковского областного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Ведущий Александр Савенко обсудил с ним деятельность регионального парламента, в том числе завтрашнюю сессию, на которой прозвучит отчет губернатора Михаила Ведерникова за 2018 год и в формате парламентского часа будет вновь обсуждаться реформа по обращению с ТКО. Также в программе были затронуты актуальные темы общественно-политической повестки.