Политика

Елена Полонская и Григорий Турчин претендуют на пост главы города Пскова

Елена Полонская и Григорий Турчин будут претендовать на пост главы города Пскова. Об этом передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 31-й внеочередной сессии гордумы.

Кандидатуру Полонской внес руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов, Григорий Турчин внес свою кандидатуру сам. Изначально по этому поводу хотела выступить псковичка. Но ей не предоставили слово, объяснив это регламентом гордумы.

Напомним, пост главы Пскова стал вакантным после досрочного прекращения полномочий главы Пскова Ивана Цецерского: 17 мая этого года он был избран председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. И. п. главы города была назначена заместитель главы муниципалитета - Елена Полонская.

Решением конференция местного отделения «Единой России», состоявшейся 17 октября, ее кандидатура была подержана для назначения на пост главы города Пскова. На тайном голосовании Елена Полонская получила 58 голосов, а ее оппонент, председатель бюджетного комитета Псковской городской Думы Григорий Турчин - 43 голоса. 22 октября протокол о выдвижении Елены Полонской был утвержден президиумом Генсовета «Единой России».

В соответствии с регламентом Псковской городской Думы глава города избирается из состава гордумы на срок полномочий Думы путем тайного голосования. Для принятия решения по вопросу необходимо обеспечить кворум - присутствие 2/3 депутатского корпуса. В настоящий момент численность городского парламента составляет 25 депутатов.

На пост главы города Пскова допускается самовыдвижение либо выдвижение кандидатуры депутатами. В рамках обсуждения вопроса народные избранники могут задать свои вопросы выдвиженцам. Все имена кандидатов вносятся в бюллетень для тайного голосования. Победителем становится тот претендент, который набрал более 50% голосов. Если кандидаты набирают одинаковое количество голосов, проводится второй тур.