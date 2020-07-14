Политика

Александр Козловский о поправках в Конституцию, миссии депутата и «армянском радио»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 10 июля. Гость студии - депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущий Максим Костиков побеседовал с ним о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, значении и последствиях их принятия, разработке нормативной базы в развитие положений обновленного основного документа страны. Кроме того, Александр Козловский высказал мнение по актуальным вопросам общественно-политической жизни страны и региона после всенародного голосования.

Максим Костиков: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Собственной персоной», и у нас в гостях собственной персоной депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Здравствуйте, Александр Николаевич.

Александр Козловский: Добрый день.

Максим Костиков: Меня зовут Максим Костиков. Сегодня я пообщаюсь с нашим гостем по целому ряду интересных тем, а начнем мы с главного события года. Многие называют его историческим, причем, как сторонники, так и противники. Я имею в виду всенародное голосование по поправкам в Конституцию. 78% их поддержали, у нас по Псковской области «средняя температура по больнице» примерно такая же.

Александр Козловский: Даже чуть выше.

Максим Костиков: А по СЗФО мы там вообще одни из лидеров. Как вы оцениваете это событие? Действительно ли оно судьбоносное, и что произошло? Это технические поправки, которые давно назрели, кардинальный поворот в жизни нашей страны при переформатировании всей системы госвласти? Или это то, о чем многие говорят, - плебисцит о доверии Путину, то есть страна сказала, что «правильно ты нас ведешь, наш кормчий, идем дальше». Что для вас это событие?

Александр Козловский: Мы к этому событию долго шли. По понятным причинам была изменена дата голосования. Начиналось все в январе, большая работа проведена депутатами Госдумы, областного Собрания, членами Совета Федерации. Общественники тоже были подключены, в регионах шла большая работа над разъяснением предлагаемых поправок. Голосование прошло, и его результаты, в первую очередь, доказывают, что граждан РФ действительно интересуют изменения и что они верят президенту. И этого нельзя отрицать. Это надо приветствовать.

Максим Костиков: Для вас лично как для гражданина, парламентария это что?

Александр Козловский: В первую очередь изменения, к которым мы шли. Это большая работа как для депутата Госдумы. Я отдельно от работы себя не воспринимаю. Уже в августе у нас с коллегами начнется большая законодательная работа. И не только в стенах Госдумы, но и в областном Собрании. И здесь мы понимаем, что эти изменения коснутся каждого гражданина РФ.

Максим Костиков: Я почему вас мучаю. Лев Шлосберг, например, говорит, что голосование за Конституцию — апокалипсис сегодня.

Александр Козловский: А когда он говорил что-то другое? Любое событие для малочисленных фракций — это всегда апокалипсис. Я в этом смысле ничего не вижу. Если мы не будем меняться и будем жить старым, то все скоро уйдет в застой. Мне кажется, эти изменения положительно скажутся на нашей жизни.

Максим Костиков: Вот проголосовал народ за поправки в Конституцию, поверил Путину, единороссам, и с чем он сталкивается? Депутаты стали разрабатывать федеральные законы, которые должны раскрыть общие тезисы, прописанные в Конституции: территориальная целостность, Бог, русский язык, традиционная семья. И что получается? Если вдруг вы обсуждаете тему территориальной целостности, можно получить 4 года тюрьмы.

Александр Козловский: За призыв.

Максим Костиков: Там очень тонкая грань, и сразу возникает вопрос, мы что, за это голосовали? Следующее. Я сторонник русского языка и сам на нем говорю, но если завтра мы будем употреблять какие-то английские, китайские или, например, испанские слова, то мы тоже 4 года получим? Если кто-то против традиционного брака — тоже в тюрьму? Это я вас пытаюсь провоцировать. Есть у большой части общества опасения, что депутаты Госдумы сейчас начнут штамповать ограничительные законы: по-русски плохо говоришь — в тюрьму, с геями дружишь — в тюрьму, обсуждаешь присоединение Крыма — в тюрьму. Мы за это голосовали или как?

Александр Козловский: Даже во времена СССР, когда была более жесткая цензура, никого не сажали за то, что он плохо говорит на русском языке. И в этом плане вы немного передергиваете.

Максим Костиков: Это моя работа.

Александр Козловский: В части территориальной целостности мы должны думать, о чем говорим, к чему призываем и к чему могут привести наши разговоры. Мы о многом говорим у себя в соцсетях, считая, что говорим у себя на кухне, а это разные вещи. А то, что за конкретные призывы возможна уголовная ответственность, если речь идет о повторных нарушениях, - это, наверное, необходимо. Хотя все это надо обсуждать и советоваться.

Максим Костиков: Опять же, ваш оппонент Лев Шлосберг говорил, что дьявол кроется в деталях: «сейчас будет принято сто с лишним федеральных законов, вот тогда-то вы, дорогие россияне, и поймете, за что в реальности голосовали». Давайте отбросим эти пугалки и посмотрим, что же там будет, в этих федеральных законах. Опровергните оппозиционера.

Александр Козловский: В Конституции прописаны направления, куда мы планируем развивать наше государство, и все они потом превратятся в большую законодательную деятельность. Я уже говорил, и президент России тоже, что если в дальнейшем у нас будет президент страны, которому взбредет к голову какую-то часть страны отрезать и отдать, как это уже бывало в нашей истории, мне кажется, совершенно неправильно. И поправки в Конституцию будут гарантировать, что мы сохраним Россию с нашими ценностями, с русским языком и в тех территориях, которые есть.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, хотелось бы вопрос задать по задержанию губернатора Хабаровского края Фургала. Это случайное совпадение или первый шаг силовиков к реализации обновленной Конституции? Сначала журналист и советник Рогозина Сафронов, теперь губернатор Фургал... Нет ощущения, что гайки закручивать начинают?

Максим Костиков: Да, хороший вопрос. Эту тему очень активно обсуждают в соцсетях, в СМИ: страна после принятия поправок в Конституцию проснулась — кто-то с горя, кто-то с радости, кто-то с похмелья - оглянулась, а тут новая реальность.

Александр Козловский: По уголовным делам в отношении губернаторов это уже не первый случай. Понятно, что он неординарный, что это исключение.

Максим Костиков: Просто это губернатор-оппозиционер.

Александр Козловский: Понимаете, есть следственные органы, есть материалы, с которыми надо ознакомиться и сделать выводы, действительно ли это задержание было необходимо. Преступления, в которых его обвиняет мой бывший коллега, депутат Госдумы, очень серьезны: убийство и покушение на убийство, и здесь надо просто дождаться, когда выводы сделает следствие, и если были причины, то правоохранители действовали вполне в правовом поле.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, у меня два вопроса. По Тартускому мирному договору Эстония претендует на Печорский район. Второй вопрос - мусорный. Цены повысили, мусор как собирали, так и собирают, а что с ним делается дальше? Насколько я знаю, просто вывозят на другую свалку. Или это не так?

Максим Костиков: По первому вопросу речь как раз идет о территориальной целостности. У нас есть Печорский район, и там высокий процент людей с паспортами Евросоюза, выданными Эстонией. У нас до сих пор нет договора о границе с Эстонией, так как есть предмет территориального спора. Основан он на том, что эстонская сторона считает нормы Тартуского договора 1920 года до сих пор действующими. Российская сторона считает, что это не так. Ваше мнение — есть здесь предмет спора?

Александр Козловский: Псковская область — приграничный регион, поэтому поправки в Конституцию о территориальной целостности напрямую нас касаются. Для меня однозначно, что ни Эстония, ни кто-либо другой претендовать на территорию Печорского района не может. Там находятся наши святыни, храмы. Никто не может претендовать на эту территорию. Поэтому мы и приняли эти поправки, чтобы в будущем новый руководитель страны не отдал одним росчерком пера эту территорию кому-то другому.

Максим Костиков: Это еще и парламентом решается.

Александр Козловский: В любом случае, когда делается один шаг, второй делается уже легче.

Что касается вопроса по мусору, я знаю, это сложная тема для всех нас. По сути, мы создаем новую отрасль, где до сих пор нет перерабатывающих предприятий.

Максим Костиков: Уже больше года прошло с момента начала реформы.

Александр Козловский: Но на то, чтобы создать целую отрасль, может уйти несколько лет. Надо понимать, что в рамках исполнения поручений президента на каждой территории должен появиться либо экотехнопарк, где будут перерабатываться отходы (и такой объект у нас в регионе запланирован), либо должны найти территорию, где этот мусор будет перерабатываться. С моей точки зрения, мы должны выйти на объем переработки мусора 60-80%, хотя в достаточно благополучной в этом плане Европе некоторые страны дошли лишь до 70%, а большинство перерабатывает лишь 50% мусора.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, беспокоит ваш постоянный радиослушатель, Поршнев Дмитрий Викторович, общественник из Гдова. Вопрос следующего характера: я не отношусь ни к каким партиям, я человек, который живет своей головой. У нас в Гдовском районе депутаты от «Единой России» привлекаются в уголовной ответственности. Мало кто знает, но на сегодня возбуждено дело на депутата Чудакову по взятке, а скоро будет еще одно дело уже на другого депутата-единоросса. Как вы относитесь к тому, что люди, представляющие партию власти, привлекаются к уголовной ответственности?

Александр Козловский: Конечно, ко всем уголовным делам я отношусь негативно, будь то по единороссам или представителям других партий. Здесь нужно понимать, как эти дела закончатся, будет ли суд, и только суд определит меру вины и ответственности человека за содеянное. Эта ситуация очень неприятная, независимо от партийной принадлежности народного избранника, и сказывается на устойчивости всей системы госвласти. Хотелось бы, чтобы таких уголовных дел не было.

Максим Костиков: Каков алгоритм действий в партии власти в таких случаях?

Александр Козловский: Автоматически приостанавливается членство в партии, и по результатам суда либо человек сам из нее выходит, либо исключается из партии.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте. Меня Екатерина зовут, и у меня такой вопрос есть. В телеграм-каналах пишут «Елена Полонская состояла на довольствии у Александра Козловского». И вот вопрос: врут или нет?

Александр Козловский: Когда мне говорят что-то о телеграм-каналах, я сразу вспоминаю анекдот про «армянское радио». Это примерно то же самое. В телеграм-каналах можно говорить все что угодно, но это все равно, что слушаешь очередной анекдот. В телеграм-каналах много чего говорят. Ни на каком довольствии никто не состоит и не состоял. Другое дело, если вас очень интересует финансовое положение Елены Полонской, то, я считаю, что любой чиновник высокого ранга в связи с тем, что у него высокая ответственность и много работы, должен получать соответствующую заработную плату. Обсуждать, большая она или нет, необоснованно. Тем более не такая она уж и большая для матери с тремя детьми. Кроме того, градоначальник и выглядеть должен достойно, а для этого необходимо покупать вещей больше, чем другим. Поэтому это вообще не та тема для обсуждения, мне кажется.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, меня зовут Виктор. Вы сказали, что поправка о целостности государства нужна в Конституции, чтобы руководитель страны потом не смог ее нарушить. Почему тогда будущий президент не может переписать Конституцию под себя и сделать, как ему будет удобно? Доблестные депутаты Госдумы его поддержат, и примется Конституция, регламентируемая возможными благами народа.

Александр Козловский: В том-то и дело, что по поправкам в Конституцию было всенародное голосование. Это было одно из условий и предложений президента, поэтому отменить это все можно только общероссийским голосованием в следующий раз. Депутаты не смогут отменить это просто так. Был создан прецедент, который будет сложно обойти.

Максим Костиков: Но меня радует, что Виктор верит, что у нас когда-нибудь будет другой президент, и это само по себе замечательно. Вернемся к последним событиям. Вы уже упомянули про Фургала, и лидер ЛДПР Жириновский вчера заявил: «Ах, это безобразие. Мы им Конституцию, а они нам - наручники, вся фракция в Госдуме уйдет в отставку, и будут новые выборы в Госдуму». Как вы считаете, насколько это реальный сценарий, и что это со стороны Владимира Вольфовича — демарш или такая стратегия, которая предвосхищает роспуск Думы?

Александр Козловский: Владимир Вольфович часто искрит подобными предложениями, особенно в преддверии выборов. Но мне кажется, эти вещи нельзя объединять. Тут есть нарушение закона, произошел арест. А с его стороны (Жириновского - ред.) это похоже на некую торговлю, и здесь она в принципе неуместна. В перевыборы Госдумы слабо верится. Я даже, честно говоря об этом и не думаю. Мы должны работать, у нас много задач. В Госдуме Вячеслав Викторович (Володин - ред.) от всех требует самоотдачи, и я его в этом поддерживаю.

Максим Костиков: То есть вы в эти конспирологические версии не верите и роспуска Думы не ждете.

Александр Козловский: Нет, не жду.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, я звоню из Великих Лук. Смирнова Татьяна Петровна. Вопрос по городской среде, по деньгам, которые внезапно упали нам в 2019 году, на которые была за два дня построена детская площадка. Еще руководитель ФАС выступала в студии, комментировала это. Вопрос еще в том, что эти деньги переброшены нам из Гдовского района, где глава района не смог реализовать эту программу, и получается, что наш район, в который были переброшены эти деньги, тоже не смог этого сделать. Это как-то контролируется? И вообще интересно ваше мнение.

Александр Козловский: Таких обращений ко мне не поступало, надо с этим разбираться. Оставьте, пожалуйста, свои контакты.

Максим Костиков: Немного трансформирую вопрос радиослушательницы. Многие депутаты прошлых созывов, журналисты и общественники говорят, что выстраивание вертикали российской власти привело к тому, что депутатский корпус потерял свои контрольные функции. В лихие 90-е, про которые сейчас любят вспоминать, и даже в 2000-е, депутаты Госдумы контролировали финансовые средства на федеральном, региональном уровне, вмешивались, иногда одергивали губернаторов, иногда разбирались в историях, подобных, как нам рассказала радиослушательница . А сегодня такого нет, сегодня тишь да благодать, все в порядке. У вас как у депутата Госдумы формально есть контрольные функции. Насколько вы их используете? И согласны ли вы с такими критическими оценками?

Александр Козловский: Мне кажется, что 90-е вообще не надо вспоминать и сравнивать. Мы помним, как мы все тогда жили и за какой чертой, что творилось на улице ночами и вечерами, и какой разгул преступности был. Об этом можно вспоминать, но это не очень хороший пример. Другое дело, насколько эффективно мы используем наши полномочия, в том числе контрольные функции, и здесь мне кажется, надо не быть дубинкой для региональных властей, а быть помощником. У нас есть возможность добиваться для них денег в министерствах. Мы часто обсуждаем вместе с представителями министерств законопроекты, и в ходе этого обсуждения у нас есть возможность сделать так, чтоб в регионы пришло больше денег. И мы добиваемся изменений на территории субъектов РФ. А быть еще одной дубинкой для губернаторов не хотелось бы. У них и так забот достаточно. Ни одному губернатору вообще сейчас не позавидуешь - каким требованиям они должны соответствовать и какие задачи выполнять. В любом случае мы должны быть губернаторам помощниками, если эти отношения выстраиваются. У меня с этими отношениями все в порядке, мы работаем. Если я вижу какие-то нарушения, мы просто встречаемся, обсуждаем и корректируем работу.

Максим Костиков: Спасибо. Я понял, что вы видите миссию депутата Госдумы не в том, чтобы быть контролером и прокурором, который одергивает.

Александр Козловский: У нас и так пальцев рук не хватит, чтобы пересчитать все контролирующие инстанции. Они в том числе лежат на губернаторе, на администрации, и у нас задача несколько иная — в том числе быть ногами для регионов, ходить по бесконечным кабинетам и выбивать для них деньги.

Максим Костиков: Лидия Емельянова в нашей группе «ВКонтакте» просит помочь организовать аптеку-автолавку по деревням области хотя бы раз в месяц. Ваши действия, когда такие обращения к вам поступают.

Александр Козловский: Мы включаемся. Если это касается региона, обсуждаем обращения в профильных комитетах администрации. У меня были подобные обращения с Куньинского района. Смотрим, как там помочь жителям. Коммерческая точка оттуда выехала, но мы решаем вопрос, чтобы организовать аптечный пункт или реализацию лекарств в ФАПе. Мне кажется, это будет более действенно, чем передвижная автолавка.

Звонок радиослушателя: Добрый день, Михаил меня зовут. Депутаты разрабатывали вопрос о земле. Раньше были пашни, потом они стали зарастать. Потом их кое-как поделили, продали, и теперь на них растет борщевик. Скажите, будет ли эта земля изыматься? Как это контролируется?

Александр Козловский: Если земли сельхозназначения не обрабатываются, владельцам вменяются достаточно высокие штрафы. Поэтому просто так сегодня их уже никто не держит: либо осваивает, либо избавляется и отдает тем же муниципалитетам. Если земля не обрабатывалась свыше определенного срока, она просто изымается у собственника, и для нее ищется новый хозяин. Тут надо еще понимать: чтобы не было борщевика, надо не ядом поливать эти земли. Многие требуют: давайте закупать яд на миллиарды рублей и поливать борщевик, чтоб не рос, но здесь мы сами себе готовим мину замедленного действия: отравим землю, и тогда на ней вообще ничего нельзя будет выращивать. А чтоб не было борщевика, землю надо просто обрабатывать: пахать, сажать там сельхозкультуры. Ею надо заниматься. Тогда там не будет ни борщевика, ни кустов.

Максим Костиков: Александр Николаевич, пока нас с вами не завалило очередной волной вопросов, спрошу у вас про российский парламент. Вот внесли поправки в Конституцию, говорят о том, что повысится реально роль Госдумы, депутаты перестанут быть каким-то приложением к правительству, станут весомой политической силой, депутатский мандат вырастет в цене, реальный статус депутата повысится. Насколько эти ожидания реальны, насколько после принятия поправок в Конституцию ваш депутатский статус и ваше влияние на формирование правительства повысится?

Александр Козловский: Я не был депутатом предыдущего созыва, но что касается седьмого созыва, там выстроена серьезная работа с министерствами, и, конечно, ответственность будет большая. Мы будем разделять качество работы с правительством, но и сегодня мы друг без друга тоже существовать не можем. Ни один закон не может быть принят, пока он не будет согласован в правительстве, и решение Совета Федерации тоже необходимо. Но это коллегиальное решение, идеальная модель, которая на сегодняшний день работает. Что касается новых полномочий, будет согласование и премьер-министра, и министров, кроме силовых (это отдается Совету Федерации). Да, наша работа будет проходить более качественно. С тех министров, за которых уже проголосовали в парламенте и наделили их полномочиями, будет и легче требовать - на взаимодействие с ними будет влиять уже некая реальная зависимость от Госдумы.

Звонок радиослушателя: Добрый день, у нас глава Гдовского района Павлов, перебежавший в «Единую Россию», закупил по программе переселения из ветхого жилья семь квартир, не соответствующих противопожарным нормам. Этот факт установлен судом. Как я понимаю, будет возбуждено дело. Вам что-нибудь известно по этому поводу, и какова будет реакция на данные незаконные действия?

Александр Козловский: Мне неизвестно об этом прецеденте, но правоохранительных органов у нас много, пусть они разберутся и вынесут свой вердикт. А мы все торопимся обвинить человека... А вдруг это не так?

Максим Костиков: А господин Павлов - член «Единой России»?

Александр Козловский: Да.

Максим Костиков: Вот для нас, политических журналистов, это новость. Придет к нам Лев Шлосберг и мы его спросим, как так получилось, что вчера был яблочник, а сегодня единоросс. Александр Николаевич, хотел еще спросить вас про большую муниципальную кампанию. В этом году по региону порядка 1,500 тысяч человек должны избраться в депутаты. Что там происходит, насколько коронавирус сбил предвыборные планы? Есть ли желающие? Не останутся ли районы Псковской области без депутатов?

Александр Козловский: Да нет, процесс идет, к выборам готовятся: формируются списки, подаются документы, то есть работа идет полным ходом. А что касается коронавируса, он вообще внес изменения в нашу жизнь, уже три месяца, как у нас все перевернулось с ног на голову. И в Печорах выборы должны были пройти раньше - в апреле, а не 12 июля. Что касается сентябрьских выборов, думаю, ситуация по коронавирусу спадет, и мы их спокойно проведем.

Максим Костиков: Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, основываясь на опыте всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, обсуждает с регионами возможность его использования на сентябрьских выборах, продлив единый день голосования на несколько дней, чтоб явка была больше. Естественно, оппозиция категорически против, потому что видит в этом большое поле для манипуляций и подтасовок. Ваш мнение. Одобряете вы эту идею или согласны с тем, что это плохо и нельзя этого допускать?

Александр Козловский: Я поддерживаю эту инициативу, чтоб проводить выборы в несколько дней. Это придаст дополнительную легитимность любым выборам. Голосование по Конституции как раз доказало актуальность этого процесса: большему количеству избирателей представлена возможность высказать свою позицию. Что касается выборов областного Собрания и в органы местного самоуправления, не думаю, что это сильно повлияет на результат, потому что там сформированы определенные традиции и многодневным голосованием их уже не поменять.

Звонок радиослушателя: Раньше голосование было праздником: музыка, пирожки, а сейчас все делается для того, чтоб люди были порознь и не общались. Только для этого. Должен быть один день голосования.

Максим Костиков: Вот такое мнение. Согласны?

Александр Козловский: На сегодняшний день пирожки, оркестры и праздники тоже будут присутствовать. Другое дело - дать возможность проголосовать тем, кто не может прийти на участок в этот день. Я вот, например, поддержал бы, чтоб у нас было больше возможностей для голосования и каждый выбрал бы себе наиболее удобную форму: личное голосование в основной день на участке, голосование на дому или досрочное. Мне кажется, этот выбор должен быть. То, что было 30 - 40 лет назад, понятно, что оставило яркие воспоминания, и у меня тоже. Но мы должны меняться и создавать нашим гражданам разные возможности.

Максим Костиков: Александр Николаевич, большую часть поправок в Конституцию инициировала фракция «Единой России» в Госдуме. Лидер вашей партии Дмитрий Медведев поручил фракции приступить к работе по разработке соответствующих федеральных законов. Вы как депутат Госдумы планируете принимать участие в разработке тех или иных законопроектов по поправкам, стать соавтором?

Александр Козловский: Ко мне часто обращаются, когда есть необходимость поменять какой-либо закон, чтобы наши местные структуры качественно работали. Зачастую мне эти идеи по законопроектам как раз подсказывают избиратели. Так что в этой деятельности я принимаю участие. Любой законопроект проходит через обсуждение в комитетах, и разработчики указываются как соавторы. Но здесь важно не то, включен ты или не включен в соавторы. Важно дать обратную связь по каждому законопроекту, спросить мнение жителей и узнать, как этот законопроект будет влиять на жизнь людей на территории, которую ты представляешь. Вот самый важный момент.

Максим Костиков: У нас остается несколько минут до конца эфира. Александр Николаевич, давайте поговорим о том, какие законопроекты сейчас разрабатываются в Госдуме, какие в ближайшее время будут инициированы вашей фракцией. Может, народное бюджетирование...

Александр Козловский: Да, народное бюджетирование — один из значимых и интересных законопроектов, где практически у каждого жителя есть возможность участвовать в формировании бюджета — не просто с ним ознакомиться, а внести свои предложения.

Максим Костиков: Страшные дела вы рассказываете. Это ж какая-то демократия! Как это так? Вы знаете, что в Российской империи до 1861 года бюджет являлся государственной тайной? А тут у нас не просто знать, но и влиять на него можно.

Александр Козловский: Видите, тут уже столетия прошли, поэтому, наверное, и мы по-другому себя чувствуем. Мне кажется, этому не надо удивляться. Во многих регионах эта инициатива уже применяется: в Перми, на Псковщине ведутся активные обсуждения по реализуемым программам, и многие из предложений заносятся в бюджет. Такая система существует в Великих Луках путем обсуждения тех или иных инициатив на публичных слушаниях. Также там развивается институт советников города. Все это уже происходит в реальной жизни, а если будет закреплено законодательно, то наши главы городов, чиновники будут обязаны советоваться и принимать решение уже на основе мнения населения.

Максим Костиков: Это был Александр Козловский в программе «Собственной персоной». Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы и вопросы радиослушателей. Позовем вас в следующий раз, поговорим на новые актуальные темы. Не обязательно после принятия очередных поправок в Конституцию. Думаю, намного раньше.

Александр Козловский: Поправки в Конституцию принимаются один раз в несколько десятилетий. Так что думаю, мы чаще будем встречаться.

Максим Костиков: Надеюсь.

Александр Козловский: Спасибо, до свидания.