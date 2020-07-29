Политика

Новые формы голосования будут применяться на выборах в Псковской области

Новые формы голосования обсудило 29 июля руководство Избирательной комиссии Псковской области с председателями территориальных избирательных комиссий. Как сообщил Псковской Ленте Новостей секретарь Избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук, обсуждение инноваций проходило в формате видеоконференцсвязи.

Рассматривались порядок и процедуры использования новых форм досрочного голосования:

1. Досрочное голосование в помещении для голосования;

2. Досрочное голосование вне помещения для голосования (на дому);

3. Досрочное голосование на придомовых территориях;

4. Досрочное голосование в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Новые формы будут использоваться за два дня до голосования, 11 и 12 сентября (голосование в эти дни будет проходить с 8.00 до 20.00). Будут использоваться переносные ящики, избирательные бюллетени будут помещаться в сейф-пакеты.

Кроме того, обсуждалось и досрочное голосование, применяемое в соответствии с законом за 4-10 дней до дня голосования в ТИК и в участковой комиссии не ранее чем за три дня до дня голосования. При голосовании будут использоваться специальные конверты, бюллетени из конвертов в день голосования помещаются в стационарные ящики для голосования.

Новации будут предметно и детально обсуждаться в дальнейшем, чтобы к сентябрю все процедуры были отработаны и подготовлены.

В ходе заседания речь шла также об участии наблюдателей от разных кандидатов для контроля за организацией голосования, соблюдении мер санитарно-эпидемиологической защиты.