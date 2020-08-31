Политика

В ТИКах Псковской области началось досрочное голосование

В территориальных избирательных комиссиях Псковской области началось досрочное голосование. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии региона, досрочно проголосовать можно в ТИК по месту регистрации со 2 по 8 сентября. График работы устанавливается решением ТИК.

9 и 10 сентября голосование будет проводиться в участковых избирательных комиссиях. Эти виды голосования традиционно проводятся с использованием конвертов.

11 и 12 сентября будет организовано досрочное голосование в помещении для голосования, вне помещения (на дому), на придомовых территориях и в населенных пунктах, где помещение для голосования отсутствует и затруднено транспортное сообщение. Оно проводится с 8.00 до 20.00. Бюллетени данного вида голосования будут помещаться в сейф-пакет.

В оборудованных местах для выдачи средств индивидуальной защиты будет осуществляться замер температуры при входе в комиссию, а также обязательное проветривание помещения и дезинфекция поверхностей.

В облизбиркоме также обратили внимание, что ТИК города Пскова и ТИК города Великие Луки в избирательной кампании 13 сентября не участвуют.