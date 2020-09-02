Политика

88 депутатских мандатов будет замещено на сентябрьских выборах в Псковском районе

88 депутатских мандатов будет замещено на сентябрьских выборах в Псковском районе. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Территориальной избирательной комиссии Псковского района Анна Садовникова.

По ее словам, в Псковском районе в текущем месяце пройдет 8 муниципальных кампаний, которые охватят практически все волости: Ершовскую, Завеличенскую, Краснопрудскую, Логозовскую, Писковичскую, Тямшанскую и Ядровскую. Карамышевская и Середкинская волость такие выборы уже провели в прошлом году.

«Всего в этом году на выборах в Псковском районе будет замещено 88 депутатских мандатов. Выдвинулось 184 кандидата, зарегистрированы 182. Двоим самовыдвиженцам отказано по объективным причинам, у них выявлено двойное гражданство, что недопустимо по законодательству», - пояснила председатель ТИК Псковского района.

Всего в голосовании на сентябрьских выборах имеют право принять участие порядка 30 тысяч избирателей.