Политика

Александр Котов: «Единая Россия» - это команда, которая может работать на результат

«Единая Россия» - это команда, которая может работать на результат - эффективно, четко и конкретно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания Александр Котов на форуме кандидатов в депутаты ОМСУ от партии.

Приветствуя участников форума, он подчеркнул, что до финиша большой избирательной кампании 2020 года остаются считанные дни. «Как и прежде, мы встречаемся с вами, чтобы «сверить часы», внести последние коррективы, поддержать друг друга перед самым важным рывком. Профессиональная команда «Единой России» в этом году выступает мощным фронтом: наша партия выдвинула наибольшее количество кандидатов, постаравшись закрыть все возможные мандаты. В выборах примет участие более тысячи человек – это наши однопартийцы, сторонники, единомышленники – наша большая команда. Ни одна другая партия не смогла даже приблизиться к этим цифрам, что лучше всего свидетельствует об истинной расстановке политических сил и предпочтениях жителей региона, - отметил он. - Выбор кандидатов мы делали, как всегда, опираясь на мнение своих избирателей. В кампании участвуют люди разных профессий, возрастов, но всех объединяет активная жизненная позиция и авторитет, заслуженный в муниципалитетах. Убежден, наша команда способна с честью выступить, получить уверенную поддержку и возможность работать на развитие региона».

Он обратил внимание, что основная часть кандидатов идет на выборы в городских и сельских поселениях. «Это самый первый уровень публичной власти, это люди, к которым в первую очередь обращаются за помощью, это база, фундамент местного самоуправления», - пояснил Александр Котов.

Он также подчеркнул: «Устоявшаяся десятилетиями система устроена таким образом, что решать проблемы наших избирателей оперативно, точно, и при этом эффективно расходуя средства, лучше всего – вместе. У областного Собрания больше полномочий, но депутаты поселений могут быстрее реагировать на болевые точки и, хорошо зная ситуацию, предложить самый быстрый путь к результату. Это разноуровневое взаимодействие проверено временем, мы слаженно работаем не от выборов к выборам, а системно. Ежегодно областное Собрание депутатов рассматривает наказы и предложения, которые поступают в согласительную комиссию по проекту бюджета от глав районов и волостей. Федеральный закон о народном бюджетировании закрепил эту работу в правовых нормах. Применить его на практике нам с вами предстоит в самой короткой перспективе. Впереди у нас – кропотливая командная работа и продолжение начатых проектов».

По словам Александра Котова, команда «Единой России» в Псковской области - «это команда, которая может работать на результат – эффективно, четко и конкретно», и никто не в состоянии в одиночку решать даже самые маленькие проблемы. «Вместе мы можем и должны сделать жизнь в Псковской области лучше. В очередной раз оценкой наших усилий будет результат, который мы получим в сентябре. От того, насколько серьезно к этому заключительному этапу кампании отнесется каждый из нас, зависит процент и явки, и поддержки наших кандидатов», - сказал замсекретаря регионального отделения партии.

«Большинство складывается из отдельных голосов – вашего, членов ваших семей, друзей, коллег, соседей. Ошибается тот, кто считает выбор предопределенным. К сожалению, в последние годы у нас были примеры, когда оппоненты проявляли организованность при пассивности наших сторонников. Результат таких кампаний известен, и он ограничивается не только оглашением цифр в бюллетенях. В большинстве случаев мы получали долгоиграющие конфликты, и хорошо, если при этом не была парализована работа», - добавил он.

В заключение Александр Котов поблагодарил всех, кто работал и продолжает работать на избирательную кампанию. «До финиша осталось меньше двух недель – этого времени, наверное, мало, чтобы привлечь новых сторонников, но более чем достаточно, чтобы упустить преимущества. Я призываю всех мобилизоваться и в хорошем тонусе подойти ко дню голосования. Я надеюсь, 13 сентября вы найдете не только время для того, чтобы сходить на избирательный участок, но и правильные слова, чтобы убедить близких последовать вашему примеру», - заключил он.