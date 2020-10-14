Политика

Спикер заксобрания заявил о высоком уровне поддержки Андрея Турчака в Псковской области

У Андрея Турчака всегда был хороший уровень поддержки избирателей на территории Псковской области, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. Он назвал обоснованным и логичным решение первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака участвовать в выборах в региональный парламент с последующим выдвижением в верхнюю палату Федерального собрания РФ в 2021 году.

«Для Андрея Анатольевича (Турчака — ред.), конечно, наш регион почти родной, на протяжении почти 9 лет он был губернатором Псковской области. У него всегда был хороший уровень поддержки избирателей на территории региона, и решение участвовать в выборах в Псковское областное Собрание с последующим выдвижением в Совет Федерации от нашего законодательного органа, мне кажется, вполне продуманным, обоснованным и логичным», - сказал Александр Котов.

По его мнению, участие Андрея Турчака в выборах в Псковское областное Собрание значительно поднимет рейтинг партии «Единая Россия» в регионе. «Все-таки он руководитель Генсовета партии, и его участие неизбежно скажется на рейтинге. Это однозначно. И в этом смысле это хорошая поддержка для регионального отделения "Единой России" на выборах», - отметил собеседник ПЛН.

«Мы будем стараться путем предварительного голосования определить кандидатов-одномандатников. Задача - победить во всех одномандатных округах и, естественно, получить как можно больший процент поддержки партии, потому что это в последующем скажется на распределении депутатских мандатов по партийным спискам», - добавил Александр Котов.

Ранее Андрей Турчак сообщил о намерении участвовать в выборах в Псковское областное Собрание. Первый вице-спикер Совета Федерации отметил, что ему предстоит пройти предварительное голосование партии «Единая Россия» по определению кандидатов на выборы в региональный парламент, и он рассчитывает на поддержку однопартийцев и жителей Псковской области.

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Напомним, депутаты областного Собрания делегируют своего представителя в Совет Федерации по результатам тайного голосования. Председатель регионального парламента Александр Котов уже высказался в поддержку кандидатуры Андрея Турчака: «Я уже говорил о том, что мы готовы поддержать Андрея Анатольевича и очень рассчитываем на то, что в эту избирательную кампанию будем работать вместе, в одной связке, для того, чтобы партия "Единая Россия" получила как можно более высокий результат».