Политика

У молодых избирателей в 2021 году будет много работы - Игорь Сопов

В 2021 году у молодых избирателей будет много работы и возможностей пополнить свой опыт и знания во время грядущих выборных кампаний. Таким мнением сегодня, 13 января, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) поделился председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«У нас обновилась территориальная молодежная избирательная комиссия. В конце января запланировано первое в этом году заседание, на котором мы утвердим план работы на год. Мы активно стараемся привлекать много молодежи: и в качестве общественных наблюдателей, и в качестве членов комиссии с правом совещательного голоса. В этом году у них также будет много работы и возможностей пополнить свой опыт и знания во время грядущих избирательных кампаний», - отметил он.

Самым большим событием в прошедшем году, связанным с работой с молодыми избирателями Игорь Сопов назвал Форум избирательных комиссий. «Мероприятие получилось достаточно представительным - ребята приехали из 17 регионов России. Всем очень понравилось. Естественно, мы планируем в будущем этот форум развивать, и в конце этого года намерены его снова провести», - уточнил гость студии.