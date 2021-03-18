Политика

Святослав Колинко назначен членом Избирательной комиссии Псковской области

Первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко назначен членом Избирательной комиссии Псковской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного избиркома, кандидатура Святослава Колинко предложена советом муниципальных образований региона.

Напомним, ранее от обязанностей члена избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса был освобожден Андрей Карпов, бывший руководитель регионального исполкома Псковского областного отделения партии «Единая Россия». В конце января он покинул пост в связи с переходом на работу в ЦИК партии и распоряжением губернатора был освобожден от обязанностей члена облизбиркома.