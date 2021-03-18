Первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко назначен членом Избирательной комиссии Псковской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного избиркома, кандидатура Святослава Колинко предложена советом муниципальных образований региона.
Напомним, ранее от обязанностей члена избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса был освобожден Андрей Карпов, бывший руководитель регионального исполкома Псковского областного отделения партии «Единая Россия». В конце января он покинул пост в связи с переходом на работу в ЦИК партии и распоряжением губернатора был освобожден от обязанностей члена облизбиркома.