Политика

Выборы главы Порховского района проходят с соблюдением санитарных норм

Выборы главы Порховского района проходят с соблюдением санитарных норм, направленных на противодействие распространению коронавируса. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

УИК №542

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции при входе на участки проводится обязательная термометрия.

УИК №542

Все члены избирательных комиссий, сотрудники полиции, задействованные в охране правопорядка на участках, обеспечены средствами индивидуальной защиты — защитными масками, перчатками и антисептиками. Всем избирателям выдаются защитные маски.

УИК №529

Напомним, на пост главы Порховского района претендуют 6 кандидатов. По состоянию на 10.00 явка на выборы составила 3,16%.