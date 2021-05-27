Политика

Александр Братчиков: В парламенте оптимальна комбинация опыта и молодости

Глава администрации Пскова принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Государственную Думу и региональный парламент. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Александр Братчиков проголосовал за кандидатов от партии «Единая Россия» на счетном участке, расположенном в Пскове на улице Труда, 49.

«Предварительное голосование – правильная инициатива партии: все желающие определяют, кого партия выдвинет на выборы. Это открытое, достаточно объективное голосование», - отметил он.

Александр Братчиков добавил, что в качестве кандидатов на выборы от партии должны идти и молодые, и опытные политики.

«На мой взгляд, в парламенте оптимальна комбинация опыта и молодости», - сказал он.

Напомним, в Псковской области проходило предварительное голосование по отбору кандидатур от партии «Единая Россия» для последующего выдвижения на выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. Оно завершилось сегодня, 30 мая, в 20.00.

Подсчет результатов начнется 30 мая в 21:00 по московскому времени. Окончательные итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампании регионального уровня в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.