Политика

Николай Козловский поделился планами об участии в грядущих выборах в гордуму

Глава Великих Лук Николай Козловский во время пресс-конференции поделился планами об участии в выборах в городскую Думу, которые пройдут в следующем году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Если я скажу, что не думал об этом, то вы мне не поверите. Да, действительно, я об этом думал, но решение мной пока не принято, - поделился Николай Козловский, - до выборов еще достаточно времени, больше года, есть время все обдумать и взвесить. С одной стороны, наверное, мой опыт может быть и востребован. Но, с другой стороны, нужно понимать, чтобы "не мешаться под ногами" молодого поколения, энергичного, может быть – более грамотного».

Глава города отметил, что планирует принять решение весной следующего года.