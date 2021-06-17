Политика

В Пскове облизбирком и комитет по образованию подписали соглашение

Избирательная комиссия Псковской области и региональный комитет по образованию подписали соглашение о взаимодействии. Свои подписи под документом поставили председатель облизбиркома Игорь Сопов и и. о. председателя комитета по образованию Андрей Ермаков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в избиркоме, в регионе 156 избирательных участков располагаются на территории образовательных учреждений. Соглашение предусматривает различные варианты взаимодействия в реализации полномочий участковых комиссий, при подготовке и проведении выборов, в том числе при проведении голосования в течение нескольких дней (но не более трех дней).

Стороны считают необходимым объединить усилия для согласованного участия по выработке и реализации решений, направленных на обеспечение и соблюдение избирательных прав граждан региона без ущемления прав лиц, обучающихся в организациях. Соглашение позволит выстроить работу так, чтобы избирательный и образовательный процессы были полностью разведены.

Также документ предусматривает взаимный обмен информацией о соблюдении избирательных прав граждан и проведение совместных мероприятий, связанных с повышением правовой культуры граждан Российской Федерации.