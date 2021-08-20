Политика

Три УИК в Псковской области будут доступны для голосования избирателей без регистрации на выборах в Госдуму

190-е заседание Избирательной комиссии Псковской области состоялось сегодня, 22 августа. Первым вопросом члены комиссии рассмотрели обращение заместителя председателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Дмитрия Пермякова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, 17 августа он направил в комиссию обращение об отказе поставщиков услуг от выполнения своих обязательств по размещению агитационных материалов (баннеров) партии «Яблоко» на билбордах в Пскове и Великих Луках.

В результате проведенной проверки Избирательная комиссия Псковской области постановила обращение Дмитрия Пермякова признать необоснованным. Вопрос, связанный с неисполнением поставщиков взятых на себя договорных обязательств по размещению агитационных материалов избирательных объединений, к компетенции Избирательной комиссии не относится.

Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания определены избирательные участки на территории Псковской области для голосования на выборах депутатов Государственной Думы избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации: