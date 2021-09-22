Политика

Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов, предложил кандидатуру спикера Госдумы VII созыва Вячеслава Володина на аналогичный пост в Думе нового созыва.

«Я считаю, что Вячеслав Викторович (Володин – ред.) вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную Думу следующего, восьмого созыва», – цитирует его ТАСС.

Глава государства также отметил, что принятие данного решения остается за лидерами партий.

По словам главы государства, Госдума VII созыва показала хорошую работу во многом благодаря Вячеславу Володину. «Мне представляется, что за предыдущие четыре года руководство Государственной Думы выстроило очень профессионально работу со всеми фракциями, и в целом работа Госдумы седьмого созыва, особенно в сложный период борьбы с пандемией, показала, что Дума может консолидировать свои усилия на основных направлениях развития страны», - добавил он.