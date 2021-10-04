Политика

«Единая Россия» планирует поделиться постами в комитетах Госдумы

«Единая Россия» планирует поделиться руководящими постами в комитетах в Госдуме с представителями других политических сил, такая модель должна обеспечить многомерное функционирование парламента, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

«И в предыдущем составе Государственной думы "Единая Россия", будучи правящей партией, тем не менее поступила благородно и поделилась руководством комитетами с другими политическими силами, с другими политическими партиями. Скажем прямо - мы могли бы этого и не делать. Мы сделали это, и это - дополнительный способ консолидации всех здоровых сил в обществе, всех политических сил для работы в интересах граждан нашей страны... С учетом того, что есть предложение точно такую же модель реализовать и в новом составе Государственной думы восьмого созыва, это очень важно понимать», - сказал Медведев на совместном заседании Бюро Высшего и Генерального совета партии, передает РИА Новости.

По его словам, такую модель представители других партий должны оценить, поскольку «именно такая модель обеспечивает многомерное функционирование парламента», выступает элементом системы сдержек и противовесов, в случае возникновения конфликтов обеспечивает баланс интересов.