Политика

Политические итоги - 2021

Есть у нас такая традиция — каждый год на исходе декабря мы... Нет, не в баню ходим, а подводим политические итоги года по ряду оригинальных номинаций. Объявляем лузеров, политических фриков, обладателей «счастливых билетов» и прочих номинантов — отмечаем не только конкретные персоны, но также важные явления, тенденции, тренды. Впервые в таком формате ПЛН подбивала бабки в уже далеком 2011-м, так что целое десятилетие (с ума сойти!) мы несем это знание в массы. Весь год следим за телодвижениями и заявлениями чиновников, депутатов, гражданских активистов, блогеров, партийцев всех мастей, потом всё это анализируем, взвешиваем, считаем плюсы и минусы — с тем, чтоб под елкой раздать всем сестрам по серьгам. Перефразируя известное, область должна знать своих героев. Меняются номинации и персоны, но неизменным остается главное — мы помогаем читателям разобраться в сути происходящего, фиксируем изменения, отмечаем победителей и проигравших. На этом заканчиваем с пояснениями — ведь уже звучат воображаемые фанфары. Шоу маст гоу он. Ежегодная церемония вручения воображаемых политических оскаров от ПЛН объявляется открытой.

Выборы года. Парламентский марафон

Парламентские выборы для партий — это как Олимпиада для спортсменов. Главные старты — причем даже не четырехлетия, а пятилетки. От результатов голосования зависит будущее — как отдельных политиков и госуправленцев, так и целых объединений, а в нашем случае еще — простите за пафос — всей России-матушки. Если есть в этих словах преувеличение, то не такое большое, как может показаться на первый взгляд, с учетом той роли, которую играет Госдума в политической системе современной России. Во-первых, в соответствии с обновленной Конституцией значение парламента должно возрасти. А во-вторых, всей российской власти предстоит пройти транзитный коридор — в год следующих президентских выборов надо решить так называемую «проблему-2024». Понятно, что проскочить эту зону вероятной политической турбулентности Кремль хочет, имея четко выстроенную вертикаль, в том числе управляемый парламент — это к вопросу о значении сентябрьских выборов. Как мы все знаем, главную задачу партия власти выполнила — в полном соответствии с планами, озвучиваемыми секретарем Генсовета ЕР Андреем Турчаком, «Единая Россия» получила конституционное большинство в Госдуме нового созыва. Сделать это было непросто — достижение цели потребовало больших усилий, длиннющего парламентского марафона, подключения к кампании «Партии Путина» «тяжеловесов — паровозов» вроде министра обороны Шойгу и главы МИДа Лаврова. В итоге победили: и по партийным спискам, и в абсолютном большинстве одномандатных округов (в псковском округе победу вновь праздновал Александр Козловский). В общем, медведи снова верховодят в Думе, которая теперь у нас пятипартийная: к большой парламентской четверке (ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР) по результатам трехдневного сентябрьского голосования добавилась партия «Новые люди». Справились с поставленными задачами власти и на выборах в Псковское областное Собрание депутатов — эта кампания проходила параллельно с парламентской. Да, тут тоже было непросто, «Единая Россия» набрала несколько меньше, чем пять лет назад, но благодаря победам своих кандидатов во всех одномандатных округах получила в Собрании большинство и сохранила доминирование.

«Я результатами доволен: подавляющее большинство в региональном парламенте сформировано», - подвел итоги в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове губернатор Михаил Ведерников, тут же порадовавшись тому, что «вся палитра политического многообразия» в областном Собрании представлена. По части «палитры политического многообразия» псковский парламент будет даже покруче федерального: вдобавок к уже названным партиям у нас в Собрание снова проскочило «Яблоко».

«Бесовщина-2021», или противостояние года. Антиваксеры против прививочников

Главной темой 2021-го оставалась пандемия коронавируса с ее ежедневной пугающей статистикой, регулярно меняющимися ковид-ограничениями, введением QR-кодов и хроникой пробуксовывающей кампании по вакцинации населения. Неожиданно для многих в ХХI веке мы столкнулись с какими-то средневековыми предрассудками — неверием определенной части наших сограждан в то, что надо прививаться. Есть тут и другая категория — те, кто вроде бы понимает необходимость прививок, но выступает против принуждения к этому, как мантру повторяя: мое тело — мое дело. В широком смысле все они — антиваксеры. Олицетворением этой части общества у нас стали руководители обкома КПРФ, экс-депутат областного Собрания Ульяна Михайлова, гражданская активистка Елена Демченкова, а одним из самых заметных центров антиваксерского движения стал псковский университет.

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Как показала практика, убедить антиваксеров в неправоте — дело почти невозможное. Не помогают тут ни увещевания врачей, ни публикация пугающих цифр смертности, ни призывы лидеров общественного мнения — как из числа власть предержащих, так и представителей оппозиции. Весьма точно, на наш взгляд, по этой проблеме высказался спикер регионального парламента Александр Котов.

Подводя итоги года в эфире «Эхо Москвы» в Пскове, Александр Алексеевич назвал вещи своими именами: «Наверно, не очень позволительно с учетом занимаемой мной должности высказываться резко, но сейчас бы я позволил себе. Просто какая-то бесовщина, понимаете? "QR-код – метка на всю жизнь, нас чипировали, нас кодировали". Здравомыслящему человеку трудно комментировать такие вещи. Я свою позицию по этому поводу высказал, могу ее повторить: я за введение QR-кодов». Вы думаете, этот монолог одного из самых авторитетных региональных политиков подействует на антиваксеров? Конечно, хотелось бы в это верить, но что-то подсказывает: каждый тут останется при своем мнении, а антиваксеры скорее задумаются не над словами мудрого человека, а будут на все лады обсуждать и истолковывать в пользу своей точки зрения очередную резонансную новость — на днях в Псковской области почти 45 тысяч доз вакцины от COVID-19 пришло в негодность из-за поломки морозильной установки в госпредприятии «Фармация».

Протест года. Акции несистемной оппозиции в январе

В самом начале 2021-го в Россию из Германии вернулся оппозиционер Алексей Навальный. Едва он успел сойти с трапа самолета, как тут же в московском аэропорту был задержан. После этого в крупных городах страны прошли несанкционированные властями протестные акции несистемной оппозиции. В этом смысле не стал исключением и Псков, где в январе протестующие дважды прошествовали по улицам областного центра. Число участников первой из этих акций заметно превышало привычное количество митингующих на подобных мероприятиях в последние годы; тема уличных выступлений получила широкий резонанс в социальных сетях — в связи с этим оппоненты режима заговорили ни много ни мало о кардинальном изменении общественных настроений и поддержке большинством населения участников уличных протестов. Впрочем, эти ожидания не оправдались. Протест быстро схлопнулся. Социально-экономических условий для его разрастания как не было, так и нет, к тому же система ответила жестко и достаточно последовательно. Так или иначе, прогнозы, согласно которым новой волны протестных акций стоило ждать ближе к осени — времени парламентских выборов — не оправдались. На чем отразились январские выступления, так это на самих участниках акций: многих из них привлекли к уголовной и административной ответственности, что не позволило им принять участие в выборах. Некоторые почли за лучшее покинуть страну.

Фиаско года. Лев Шлосберг вне выборов

Ровно год назад лидер псковского «Яблока», тогда еще депутат областного Собрания Лев Шлосберг предрекал: политический 2021 год будет очень непредсказуемым. Прогноз оказался верным — по крайней мере, в отношении самого яблочника. В начале января он принял участие в одной из несанкционированных акций оппозиции, в связи с чем был привлечен к административной ответственности. По весне псковский политик неожиданно для многих решил поехать на парламентские выборы в Москву и там в одном из одномандатных округов побороться за мандат депутата Госдумы. Правда, позднее оказалось, что складывать все яйца в одну корзину Лев Маркович не стал — в Пскове он возглавил список партии на выборах в региональный парламент. Эта попытка поймать журавля в небе над столицей и не упустить псковскую синицу ни к чему не привела. По решению суда Шлосберга сняли с выборов и в Москве, и в Пскове — так аукнулось январское участие в несанкционированном шествии. В итоге он утратил депутатский мандат, вдобавок значительно осложнились отношения псковского яблочника с федеральным руководством партии, которое демонстративно отмежевалось от сторонников Навального в своих рядах.

Ротация года. Братчиков: Пост сдал. Елкин: Пост принял

В традиционной номинации для перемещаемых управленческих кадров отмечаем перемены в администрации города Пскова. Здесь в 2021-м сменилось руководство. Александр Братчиков покинул пост сити-менеджера и, победив на сентябрьских выборах, вернулся в областное Собрание депутатов, где уже работал с 2007-го по 2017-й год. Правда, тогда он был депутатом на нештатной основе, теперь деятельность на посту вице-спикера — председателя бюджетного комитета — его основная работа. А главой администрации города стал другой член команды губернатора Борис Елкин, до этого возглавлявший областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Про нового сити-менеджера что из сопутствующих таким случаям фраз не возьми, всё окажется верным: и взять быка за рога (уже в статусе врио Елкин с первого дня, говорят, стал проявлять инициативу и самостоятельность), и новая метла по-новому метет (это выразилось и в некоторых управленческих подходах, и в вопросе формирования новой команды), и т. д. В общем, с вызовами стартового периода работы в новом качестве новый градоначальник справился, конкурс и голосование в гордуме прошел уверенно и спокойно, но понятно, что главные испытания впереди — как в плане обеспечения жизнедеятельности города и решения проблемы со строительством новых мостов, так и в политическом плане — сити-менеджеру предстоит работать в условиях сохраняющейся двуглавой модели в тандеме с Еленой Полонской, к тому же мы вступаем в год выборов новой городской Думы, и понятно, что это будет очень непростой период.

«Зачистка» года. Социальный блок администрации области

Отставок руководящих кадров в этом году было множество. Из общего ряда увольнений и назначений выделим череду расставаний с менеджерами социального блока администрации Псковской области. За достаточно короткий период времени свои должности потеряли председатели сразу нескольких ключевых комитетов - Александр Седунов (по образованию), Жанна Малышева (по культуре), Сергей Аржаников (по труду и занятости), а также ряд их заместителей, в том числе зампредседатели комитета по образованию Игорь Прокофьев и Геннадий Барышников и др.

На фото: вице-губернатор Вера Емельянова в окружении руководителей комитетов социального блока администрации Псковской области. 2018 год

Таким образом, получил свое логическое продолжение процесс, начатый несколько лет назад после смены губернатора. Напомним, что, начиная с 2018 года, руководители сменились и в других структурных подразделениях администрации, в том числе ушли председатели комитетов по здравоохранению и социальной защите. Таким образом, от прежних призывов в блоке, курируемом первым вице-губернатором Верой Емельяновой, сейчас не осталось практически никого.

Раскол года. Конфликт в областном отделении КПРФ

В первой половине 2021-го получил бурное развитие конфликт в областном отделении компартии. О том, что там не всё гладко, было известно и раньше — еще по осени 2020-го на фоне обострений отношений с неформальным лидером псковских коммунистов, экс-депутатом Госдумы Владимиром Никитиным в отставку едва не ушел первый секретарь обкома Петр Алексеенко, и тут же обозначились его потенциальные сменщики — второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов от радикального крыла организации и Александр Ножка от старой гвардии. И уже тогда коммунисты признавали, что определенное напряжение в отношениях разных групп есть. Впрочем, о глубине раскола наблюдатели могли только догадываться. Всю остроту противоречий продемонстрировали мартовская отчетно-выборная конференция и последовавший за ней организационный пленум. По итогам этого шестичасового баттла постов секретарей обкома КПРФ лишились Анатолий Копосов и Аркадий Мурылев. А позднее в Сеть было слито видео, на котором представитель радикального крыла в областном отделении КПРФ Александр Тарасов под аплодисменты большинства делегатов громит оппонентов (Копосова, Никитина, Ножку, Мурылева), обвиняет их в контрагитации против Алексеенко и Михайлова, нежелании отваливаться от кормушки, сравнивает данную группу с раковой опухолью и призывает по примеру Сталина вырезать к чертовой матери метастазы — «пятую колонну» внутри организации. Победу во внутрипартийной борьбе одерживает группа Алексеенко-Михайлова, на сентябрьских выборах они возглавляют список КПРФ и сохраняют за собой мандаты депутатов областного Собрания. Их оппоненты, образно говоря, сброшены с парохода современности.

Визит года. Президент Путин и патриарх Кирилл на открытии памятника Александру Невскому

11 сентября в Псковскую область в седьмой раз за двадцать с небольшим лет прилетает президент России Владимир Путин. Повод в СМИ без всяких кавычек называют историческим — в год 800-летия Александра Невского глава государства в компании с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым открывает мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной». Масштабная 50-тонная скульптурная композиция высотой с пятиэтажный дом установлена в Самолве (Гдовский район) на берегу Чудского озера, рядом с предполагаемым местом Ледового побоища. Как отмечают обозреватели, помимо исторической стороны визита, есть здесь и важная политическая составляющая. Иначе и быть не может — тем более за неделю до важнейших для Кремля парламентских выборов. Накануне трехдневного голосования любое значимое событие в жизни страны следует рассматривать и с этой точки зрения. Открытие мемориального комплекса в память о государственном деятеле и полководце, положившем начало движению за собирание русских земель и являющемся олицетворением противостояния Западу, — это, конечно же, знаменательное событие.

Заявка года. Губернатор Ведерников о втором сроке

На «экваторе» своего первого губернаторского срока Михаил Ведерников сделал заявление о планах. В июле, отвечая в инстаграм-аккаунте на некие информационные вбросы, глава региона вначале пошутил (мол, в связи с его переходом на работу в Москву это последний выпуск еженедельного видеообращения), а затем уже серьезно дал понять, что это не более чем шутка, а на самом деле он работал, работает и будет работать в Пскове — пойдет на второй срок, если, конечно, жители региона поддержат. Напомним, что если не произойдет ничего неожиданного, то следующие выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года.

«Счастливый билет» года. Депутат областного Собрания Андрей Маковский

Это наша традиционная номинация для тех, кому в уходящем году откровенно повезло и кто, образно говоря, вытянул в политической лотерее выигрышный билетик. В прежние годы лауреатами становились в основном персонажи, которым откровенно подфартило, «свезло так свезло»: оказался человек в нужном месте в нужное время — и мы становимся свидетелями быстрого карьерного роста. В этот раз претендентов тут было много — это и ряд депутатов областного Собрания, и свежеиспеченные муниципальные управленцы — члены команды нового псковского сити-менеджера, и другие везунчики. Выбрать одного-единственного баловня судьбы было ой как непросто, но в итоге отдаем приз свежеиспеченному депутату регионального парламента Андрею Маковскому. Еще год назад кандидат политических наук из Саратова был у нас мало кому известен — разве что сотрудникам управления внутренней политики областной администрации и членам облсовпрофа, где молодой человек успел поработать. Фартануло Маковскому на выборах в связи с появлением «Новых людей». Он стал фронтменом этого партийного проекта в Псковской области и представлял партию на выборах — как в Госдуму, так и в областное Собрание депутатов. По результатам голосования в сентябре «Новые люди» преодолели пятипроцентный барьер и получили один депутатский мандат. Он и достался Андрею Маковскому, что стало своеобразным подарком к 30-летию, которое начинающий политик отметил в сентябре.

Камбэк год — возвращение Брячака в областное Собрание депутатов

По итогам сентябрьских выборов в областное Собрание «Справедливая Россия — За правду» преодолевает пятипроцентный барьер и получает один депутатский мандат. Возглавлявшая партийный список актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко от чести работать в Пскове, естественно, отказывается — и в региональный парламент возвращается депутат Псковской гордумы Олег Брячак. Пару лет назад он покинул Собрание, а свой депутатский мандат в рамках договоренностей с «группой Михаила Гавунаса» передал представителю данного неформального объединения, директору печорского завода «Евро-Керамика» Владимиру Панченко. И вот — пришло время вернуться. Главный псковский эсер сразу заявляет, что работать в законодательном органе будет на нештатной основе. Параллельно представитель династии бизнесменов-депутатов будет заниматься развитием собственного бизнеса и решать иные, актуальные для него, задачи. Для наблюдателей очевидно: Олег Брячак, все последние годы демонстрирующий лояльность региональному руководству и постоянно делающий комплиментарные заявления в адрес губернатора Михаила Ведерникова, получил то, что хотел.

Эмиграция года. Отъезд за границу депутата от «Яблока» Пермякова

В декабре о решении сложить полномочия депутата Псковской городской думы и уехать за границу объявляет заместитель председателя регионального отделения «Яблока» Дмитрий Пермяков. Руководитель регионального отделения партии Лев Шлосберг заявляет, что Пермяков остается членом команды псковского «Яблока», а он сам пишет, что это «не громкая эмиграция и не бегство с корабля», а лишь отъезд на учебу, однако многие именно так – как эмиграцию — и воспринимают действия яблочника. По-человечески шаг Дмитрия Пермякова, супруга которого Людмила Савицкая признана Минюстом «иностранным агентом» (о чем тут же напомнила пресс-служба псковского «Яблока»), можно понять, но с профессиональной точки зрения это, разумеется, большой минус и, судя по всему, точка в карьере псковского политика. Отметим, что Дмитрий Пермяков — не единственный уехавший за границу из числа псковских оппозиционеров. Ранее в Северную Америку на постоянное место жительство с семьей отправился навальнист Дорожкин, а в конце года в телеграм-каналах обсуждают отъезд еще одного яблочника Владимира Жилинского.

Иноагент года. Владимир Жилинский

Достаточно странная традиция этого года — едва ли не исключительно по пятницам Министерство юстиции объявляет о включении в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, новых организаций и лиц. Началось всё в декабре 2020-го с пятерых журналистов, в том числе двух псковичей — главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина и журналиста «Радио "Свобода"» и «МБХ-Медиа» Людмилы Савицкой. Под разговоры о необходимости внесения изменений в соответствующий закон процесс продолжался весь год. В конце сентября в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, был включен еще один пскович — руководитель местного «Голоса» (незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента) Владимир Жилинский.

Демонстративно выразив несогласие с этим решением Минюста и жестко откомментировав произошедшее в соцсетях, он, по сообщениям в СМИ, вскоре уехал из России.

Переводы года. Андрей Калинин и Алексей Кальян

В октябре пост главного федерального инспектора по Псковской области покинул Андрей Калинин. Словно опровергая Гераклита, ГФИ вошел второй раз в одну и ту же реку — уехал в Мурманск на должность главного федерального инспектора: ту самую, что занимал несколько лет назад.

А месяц спустя покидает свой пост начальник управления Федеральной службы безопасности по Псковской области генерал-майор Алексей Кальян. Он также переведен на новое место службы — по информации ПЛН, получил назначение в Нижегородскую область. Его сменщиком на посту начальника регионального управления ФСБ стал Виктор Швырев, ранее служивший в Ставропольском крае.

Арест года. Задержание экс-руководителя регионального отделения «Родины» Вилкова

В апреле бывшего руководителя Псковского регионального отделения партии «‎Родина»‎ Константина Вилкова (на фото слева) арестовали по обвинению в организации занятия проституцией. Он пытался скрыться от правоохранительных органов, но был задержан в Ленинградской области. Затем ему неоднократно продлевали срок содержания под стражей. В сентябре его выпустили из СИЗО, Псковский городской суд избрал в его отношении меру пресечения в виде залога в размере 1 млн рублей. А в конце года стало известно, что объем переданного в суд уголовного дела в отношении трех обвиняемых составил 32 тома.

Вопрос года. Тарасов на прямой линии Путина

В июне президенту России Владимиру Путину в ходе традиционной «прямой линии» рассказали о проблеме воды в Пскове. Возможность рассказать об этой болевой точке получил директор управляющей компании «Псковжилсервис», в далеком прошлом — участник губернаторских выборов Андрей Тарасов. Он отметил, что городу необходима станция химподготовки воды, а региональный бюджет не сможет ее позволить. Качество воды в Пскове хорошее, однако, при нагревании образуется осадок. Из-за этого засоряются трубы и выходят из строя приборы нагревания. Глава государства поручил разработать решения и обеспечить районы города качественным водоснабжением. К проработке вопроса подключились представители министерства строительства и ЖКХ РФ и Фонда содействия реформированию ЖКХ, региону было выделено 5 млн рублей на проведение предпроектных работ. Вопрос качества воды в Пскове планируется решить в течение 2022 года. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в ходе прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря. По его словам, проектирование новых узлов сети водоснабжения уже заканчивается. Средства на их установку должны поступить из федеральных источников в начале следующего года. «Никаких рисков нет», - отметил Михаил Ведерников.

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Приговор года. Сроки супругам Милушкиным

В августе в Пскове был вынесен приговор экс-координатору «Открытой России» (признана нежелательной в РФ неправительственной организацией) Лии Милушкиной и ее мужу, участнику акций оппозиции Артему Милушкину. Супругов обвиняли в сбыте наркотиков, а мужчину еще и в организации поджогов шиномонтажа в Пскове и кафе в Печорах. В итоге Артем Милушкин был приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После оглашения приговора он начал ломать клетку в зале суда, в связи с чем заседание было прервано. Лию Милушкину суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей предоставлена отсрочка отбывания наказания до 2024 года, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет.

Вакансия года. В ожидании «политического» вице-губернатора

Пошел уже третий год, как в Псковской области нет «политического» вице-губернатора. Как ушли Николая Цветкова в декабре 2019-го, так и остается это высокое кресло свободным. И вроде бы кандидаты были (как минимум, трое), и обещания насчет скорого принятия кадрового решения губернатором делались, но пока всё тут без изменений. Между тем периодически появляются различные версии относительно потенциальных претендентов на значимую позицию куратора внутренней политики. Последняя волна слухов накатила в декабре — «знатоки» из числа блогеров и авторов телеграм-каналов неизвестно с какой радости начали обсуждать перспективы сесть в кресло «политического» вице-губернатора Псковской области никому у нас неизвестного мэра подмосковной Балашихи Сергея Юрова. Как поспешили заявить в администрации области, опять мимо.

Провокация года. Денежные переводы единороссам от «иноагента» Камалягина

Признанный Минюстом иноагентом псковский журналист Денис Камалягин в 2021 году решил, что лучшая защита — это нападение. А раз так, решил атаковать — причем способом нестандартным, можно даже сказать, провокационным: взял да и сделал небольшие денежные переводы нескольким высокопоставленным псковским единороссам. По логике журналиста, сам факт такого перевода должен был привести к тому, что «иноагентами» признали бы уже их, представителей правящей партии. Поступок Камалягина вызвал определенный резонанс в соцсетях и СМИ либеральной направленности, более того, некий активный гражданин просил органы проверить самого журналиста-иноагента на предмет «дачи взятки». Впрочем, никаких далеко идущих последствий ни для кого из фигурантов этой истории не последовало. Прокуратура не стала проводить проверку на предмет финансирования средствами иностранного агента, а суд встал на ее сторону.

Деза года. Фальшивое письмо МЧС

В сентябре чуть было не разгорелся скандал регионального масштаба на экологическую тему. В почте практически всех псковских СМИ оказалось письмо, якобы подписанное главой областного управления МЧС и многозначительно озаглавленное «О загрязнении почв и грунтов». Речь в нем шла о якобы имевшей место утечке химических веществ (да еще в ходе военных учений) и нескольких пострадавших. При этом даже при беглом взгляде на это письмо в глаза опытным журналистам бросались различные странности, которые заставляли, как минимум, проверить подлинность нетипичного послания о ЧП, произошедшем, согласно текста письма, в ходе еще не начавшихся учений. То есть элементарный фактчекинг привел к тому, что ни одно из серьезных псковских СМИ эту дезинформацию не растиражировали. Единственным исключением стала «Псковская губерния», опубликовавшая этот фейк, а затем попытавшаяся представить произошедшее как четко спланированную акцию своих недоброжелателей.

Лузер года — Денис Матвеев

В номинации для неудачников, потерявших свое положение, в 2021 году не было равных теперь уже бывшему начальнику управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денису Матвееву. В октябре он покинул достаточно высокий пост, который занимал с конца 2018-го. Причем уход сопровождался публикациями скандального характера в телеграм-каналах и соцсетях. Судя по всему, можно считать завершенной публичную карьеру молодого и некогда считавшегося перспективным кадра. Напомню, что с 2015 года Матвеев являлся членом Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, а в 2016-м и вовсе был избран председателем Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

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Утраты года. Валентин Курбатов и Юрий Моисеенко

Тяжелый коронавирусный год унес множество жизней. Мы выражаем соболезнования родным и близким всех покинувших этот мир. Особо отметим двух людей, которых нам особенно не хватает.

В начале марта скончались экс-член Общественной палаты РФ, известный российский литератор, лауреат Государственной премии Валентин Курбатов и наш коллега — талантливый псковский журналист, блогер ПЛН и автор программы «Диванная политика» на радио «Эхо Москвы» в Пскове Юрий Моисеенко.

Это поистине невосполнимые утраты для Псковской области.

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Эпистолярный роман года. Шлосберг и переписка яблочников

Партия «Яблоко» в этом году не единожды привлекла к себе внимание общественности, чего не было последнее десятилетие. За многое из сказанного и сделанного заслужила упреки со стороны тех, кого прежде считала своими сторонниками. Своей позицией по Навальному и его сторонникам была отвергнута многими приверженцами либеральных ценностей. К концу года это уже подзабылось, но отправной точкой здесь стала нашумевшая статья Григория Явлинского, после которой яблочники вступили в публичную переписку. Принял в ней участие и лидер псковского отделения партии Лев Шлосберг. Интересно, что, участвуя в этом эпистолярном марафоне, каждый из яблочников предварял свое послание городу и миру какой-нибудь значимой цитатой. Явлинский, например, начал с известной фразы философа и социолога Мераба Мамардашвили, сказанную в 1989-м году: «Если мой народ пойдет за Гамсахурдиа, я пойду против своего народа». Наблюдатели тут же перевели эту фразу на современный русский: мол, если мой избиратель пойдет за Навальным, я пойду против своего избирателя. Решивший ответить Шлосберг обратился в начале своего письма к «Реквиему» Ахматовой: «Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был». Переводя на тот же современный русский: если наш избиратель за Навального — мы с ними. Были в этой переписке и другие эпиграфы — не менее любопытные и многозначительные. Как говаривала героиня «Покровских ворот», «высокие отношения».

Таким мы увидели политический 2021 год. А итоги следующего года подведем в декабре 2022-го. С наступающим Новым годом!