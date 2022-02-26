Политика

«Гайд-парк»: Псковские «единороссы» на старте избирательной кампании. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 28 февраля. Гость студии – депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Александр Савенко обсудил с ним широкий спектр вопросов общественно-политической повестки. У псковских «единороссов» происходят перемены: в городских отделениях партии в Пскове и Великих Луках сменились руководители. С чем это связано? Почему решение о смене партийного руководства в двух крупных городах принимается за полгода до важной избирательной кампании (в сентябре в Пскове и Великих Луках будут избирать новые составы городских дум)? Какие задачи «Единая Россия» ставит перед выборами текущего года?

На эти и другие вопросы ответил гость студии. Кроме того, Александр Козловский высказал свое мнение по поводу текущей геополитической ситуации и введения западных санкций в отношении России.