Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Соповым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

На минувшей неделе вместе со своим заместителем Сергеем Кулаковым он принял участие в наблюдении за ходом референдума по поправкам в Конституцию Республики Беларусь. Сегодня председатель облизбиркома поделится с радиослушателями своими впечатлениями от референдума: насколько безопасным он был в части соблюдения антикоронавирусных мер, как была организована работа избирательных участков, насколько качественно сработали избирательные комиссии, в чем заключались основные поправки в Конституцию и как в итоге проголосовали жители Республики Беларусь.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена