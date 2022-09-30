Политика

Комиссию для проведения конкурса на замещение должности главы Пскова создадут 4 октября

Внеочередная сессии Псковской городской Думы пройдет 4 октября в 10:00 в Городском культурном центре. Соответствующее постановление подписал председатель гордумы Александр Гончаренко.

Депутаты рассмотрят три вопроса:

о регистрации депутатских фракций в Псковской городской Думе седьмого созыва;

о представителе муниципального образования «Город Псков» в Совете автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб "Псков"»;

о создании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы муниципального образования – главы города Пскова.

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Ранее депутаты гордумы утвердили положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Пскова

Напомним, в Пскове меняется система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) приходит фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

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Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе будет полноценный глава.