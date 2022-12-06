Политика

«Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о бюджете и развитии местного самоуправления. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 8 декабря. Гость студии - председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №1 (Псков) Алексей Севастьянов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним вопросы, связанные с работой регионального парламента и развитием местного самоуправления. Как депутат оценивает проект областного бюджета на 2023 год и плановый период? Какие вопросы планируют поднять единороссы на традиционной перед принятием бюджета встрече губернатора Михаила Ведерникова с парламентскими фракциями? Зачем в районах Псковской области собираются создавать муниципальные округа? Каковы перспективы деятельности ТОС в следующем году?