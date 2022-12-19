Политика

Очередная сессия Псковской городской Думы состоится 23 декабря

Псковская городская Дума седьмого созыва соберётся на очередную 6-ю сессию 23 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе гордумы.

В основной повестке дня сессии 23 вопроса, включая обсуждение проекта бюджета города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, внесение изменений в решение городской Думы «О бюджете города Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Помимо этого, депутатам предстоит согласовать установление границ пяти территориальных общественных самоуправлений и появление в городе пяти новых мемориальных досок.

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Также будет рассмотрен вопрос о присвоении наименования улице, расположенной в микрорайоне Пскова Павшино, в честь героя, погибшего на Украине, и вопрос о присвоении наименования городскому скверу с установкой памятного знака журналистам, погибшим при исполнении профессионального долга.

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Сессия пройдёт в Городском культурном центре на площади Победы, 1. Начало в 10.00.